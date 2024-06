Kaliber 44 w Zgrzycie

Kaliber 44 to jeden z najważniejszych składów hip-hopowych w Polsce, który pozostawił po sobie legendę oraz niezapomniane bity i zwrotki. Grupa została założona przez braci Martenów – Michała (Joka) i Marcina (Abradab), później dołączył do nich Piotr Łuszcz (Magik). Był to 1994 rok. Hip-hop był w Polsce zjawiskiem prawie nieznanym. W 1996 roku wydali debiutancką płytę „Księga Tajemnicza. Prolog'', która weszła do kanonu polskiej muzyki – nie tylko hip-hopowej. Album pełen jest dziwnych odgłosów i sampli. Do tego dochodzi nawijka Magika, który momentami wyje, krzyczy, piszczy, nienaturalnie skraca i przedłuża sylaby. Kolejne płyty – ''W 63 minuty dookoła świata'' i ''3:44'' były już bardziej przystępne. W 2000 roku Magik popełnił samobójstwo, a Joka wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Kierowany przez Abradaba Kaliber 44 koncertował do 2003 roku. W 2013 roku grupa wznowiła działalność koncertową, ich pierwszy koncert odbył się na Open'erze w 2013 roku w Gdyni w składzie: Abradab, Joka, DJ FEEL-X; towarzyszył im zespół instrumentalny. 13 lutego 2016 roku odbyła się premiera ich płyty ''Ułamek tarcia''. W skład nowego Kalibra wchodzą bracia Marcin (Abradab) i Michał (Joka) Martenowie. Na płycie gościnnie występują Grubson, Gutek i Rahim. Lubelski koncert rozpocznie się o godzinie 21:00. Bilety do nabycia na goingapp.pl.