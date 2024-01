Kasia Kowalska Unplugged

Koncerty Kasi Kowalskiej w wersji MTV Unplugged są znane ze swojego niepowtarzalnego klimatu. Bez wzmacniaczy i elektroniki - artystka prezentuje swoje największe przeboje w intymnym i akustycznym stylu. Niestety nadszedł czas na pożegnanie z tym wyjątkowym projektem. Lubelski koncert będzie jednym z ostatnich, w ramach tego cyklu. Tak więc, nie przegapcie ostatniej szansy, by zobaczyć Kasię Kowalską w trasie, która cieszy się ogromną popularnością. To także okazja, do bliższego poznania artystki, która podczas koncertów nawiązuje bliski kontakt z publicznością, opowiadając anegdoty itp. Początek o godzinie 19.00.