Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego

Koncert ten będzie nie tylko okazją do przypomnienia piękna i siły twórczości Jacka Kaczmarskiego, ale też do podkreślenia uniwersalności jego przekazu. Będzie to, nie tylko artystyczne wydarzenie, ale również ważny głos solidarności i wsparcia dla białoruskich artystów i działaczy. W przeddzień 20 rocznicy śmierci Kaczmarskiego organizatorzy chcą przypomnieć jak wiele – i jak boleśnie – nas łączy z wschodnimi przyjaciółmi. Także z tego powodu tytuł piosenki Jacka Kaczmarskiego „Zaproszenie do piekła” stał się mottem całej drugiej edycji Festiwalu Bliski Wschód. Muzyka: Paweł Passini, Daniel Słomiński; obsada: Walencina Harcujewa, Alaksander Zelenko, Alaksander Kaziełło. Początek o godzinie 21.00.