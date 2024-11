Krakowskie brzmienie - Kraków Street Band w Teatrze Starym

Kraków Street Band to zespół, który w zawrotnym tempie stał się wizytówką polskiej sceny muzycznej. Grupa od dziesięciu lat zdobywa coraz większą popularność, umiejętnie balansując między folkiem, jazzem i bluesem. Zespół powstał w 2014 roku i początkowo wszystkie działania muzyczne z ich udziałem odbywały się wyłącznie na Krakowskim Rynku. Spontaniczne granie na ulicy przyczyniło się do powstania pomysłu wydania pierwszej, wspólnej płyty. Płyta "Going Away" otrzymała nominację do nagrody Fryderyki 2019 w kategorii Album Roku Blues / Country. Wydana w 2022 roku polskojęzyczna płyta "Czekanie" również doczekała się nominacji do "Fryderyka", a w 2023 roku zespół świętował 10-lecie imponującą trasą koncertową, ukoronowaną wielkimi wydarzeniami w Warszawie i Krakowie w towarzystwie zaprzyjaźnionych gwiazd: Wojtka Waglewskiego, Kwiatu Jabłoni, Jorgosa Skoliasa i Marka Radulego. Podczas lubelskiego koncertu z pewnością nie zabraknie najlepszych piosenek z poprzednich płyt zespołu, okraszonych brawurowymi solówkami instrumentalistów. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie Teatru Starego w Lublinie.