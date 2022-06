Galeria Twierdza się rozrasta. Jakie marki sklepów się tam wprowadzą?

Prace na placu budowy trwają już wiele tygodni. Do finału zostało jeszcze sporo do zrobienia, ale przed Bożym Narodzeniem będzie już można wybrać się na zakupy do nowej części Galerii Twierdza w Zamościu.