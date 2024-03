Królestwo Rocka w Kultowej Klubokawiarni

Kingdom of Rock to lubelski zespół wykonujący muzykę hard and heavy z elementami prog rocka. Projekt powstał w 2018 r. w wyniku współpracy Łukasza Bożka i Mariusza Migałki (Mr. Hyde, Circle of Bards), natomiast jako pełnoprawny zespół rozpoczął działalność jesienią 2021 r. Członkowie Kingdom of Rock są bardzo dobrze znani na lokalnej i – coraz częściej - ogólnopolskiej scenie. Doświadczenie sceniczne zdobywali grając w takich zespołach jak: Enclose, Acute Mind, Circle of Bards, Shadow Warrior czy Mr.Hyde. Na jednej scenie występowali z: Deep Purple, Reamonn, Blaze Bayley, Orgasmatron, Mech oraz wieloma innymi. Debiutancki krążek „Unlock My Soul” ukazał się 30 września 2022 r. Ogromnym walorem płyty – oprócz świetnych kompozycji – jest różnorodność, dzięki czemu każdy miłośnik mocniejszych gitarowych brzmień może na tym albumie znaleźć coś dla siebie. Jest to muzyka z pogranicza hard and heavy, z indywidualnym spojrzeniem na klasykę gatunku przez co utwory brzmią świeżo i nowocześnie. Na płycie nie zabrakło gościnnych występów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje udział zwycięzcy Voice of Poland 2014 - Juana Carlosa Cano, który napisał tekst i zaśpiewał w utworze „Duality”. Album spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, otrzymując wiele pozytywnych recenzji w prasie muzycznej m.in. na łamach Metal Hammer, Teraz Rock, Metal Up oraz Old School Metal Maniac Magazine. Obecnie zespół przygotowuje materiał na następcę „Unlock My Soul”. Skład: Mariusz Migałka – wokal, Łukasz Bożek – gitary, Marcin Król – gitary, Flavio Rojas – bas oraz Janis Kifonidis – perkusja.

Zespół Samaya powstał pod koniec czerwca 2014 roku i jest kontynuatorem dotychczasowych dokonań lubartowskiej grupy Paralaksa. Członkowie zespołu mają za sobą udział w wielu projektach takich jak: DSB, In Brief, Insanity, Qube, Skrzypek Band, Way Out czy Whatever. Na bazie wyżej wymienionych doświadczeń zrodziła się idea grania ciężkiej odmiany muzyki z elementami melodyjnymi. Samaya w dosłownym tłumaczeniu oznacza obietnicę, choć może mieć inne znaczenia, takie jak zaangażowanie i porozumienie - cechy zgranego zespołu.

Goliat to młody zespół założony w 2022 roku w Lublinie. Zespół ma na swoim koncie minialbum zatytułowany "Daję Wam Życie". Goliat to oldskulowy heavy metal osadzony w klimacie starego Turbo pełny energicznych i melodyjnych kompozycji.

Początek koncertu o godzinie 19.30. Bramki zostaną otwarte o 19.00. Bilety do nabycia w dniu koncertu, na bramce w cenie 30 zł.