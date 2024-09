Legendarny głos, Doogie White w Lublinie!

Szkocki wokalista ma bogate CV. Usłyszeć go można m.in. na ostatniej płycie kultowego Rainbow Ritchiego Blackmore’a zatytułowanej „Stranger In Us All”. Z początkiem millenium zasilił zespół innego wirtuoza gitary Yngwie Malmsteena jego Rising Force, z którym nagrał dwa albumy oraz koncertował intensywnie przez siedem następnych lat. Później swoją karierę związał z Michaelem Schenkerem, legendarnym gitarzystą Scorpions oraz UFO. Ich współpraca zaowocowała dwoma studyjnymi oraz koncertowymi albumami z Michael Schenker’s Temple Of Rock. W jego muzyczną biografię wpisuje się koncertowanie z absolutnymi ikonami, m.in. Jonem Lordem (Deep Purple), gdzie wykonywał legendarne partie wokalne podczas koncertów z serii „Concerto for Group and Orchestra”.

White jest jednym z najbardziej zapracowanych wokalistów rockowych. Obecnie występuje ze słynnym Alcatrazz, w którym grali tacy giganci gitary jak: Steve Vai, wspomniany już Yngwie Malmsteen oraz były wokalista Rainbow, Graham Bonnet. W 2020 roku nagrał z polskim gitarzystą Bartoszem "Bratkiem" Wójcikiem utwory "The Machine" oraz "All I’ve Known", które znalazły się na albumie solowym "Bratka" ("The Book Of Life").

Koncert odbędzie się w Klubie Muzycznym CSK o godzinie 19:00. Bilety: BILETY: https://goout.net/pl/doogie-white/szmmmex/

Skład zespołu White Noise (Polish Chapter):

Doogie White - wokal

Bartosz "Bratek" Wójcik - gitara

Karol Wójcik - bas

Kamil Bagiński - perkusja