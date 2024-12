Mikołajki w Zgrzycie. Zagrają: Luxtorpeda i Flapjack

Zespół Luxtorpeda powstał z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Roberta „Litzy” Freidricha (Acid Drinkers, Turbo, Flapjack, 2Tm2,3, Arka Noego, KNŻ), który do współpracy zaprosił: gitarzystę Roberta Drążka, basistę Krzysztofa Kmiecika (Armia, 2Tm2,3) oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka. W 2011 roku skład uzupełnił wokalista Przemysław Frencel (52 Dębiec). Ich ostatni album „Omega” ujrzał światło dzienne wiosną 2022. Na płycie znalazło się 11 premierowych utworów ostro komentujących rzeczywistość, do których powstała mocna i surowa muzyka, brzmieniem nawiązująca do lat 90. Luxtorpeda może pochwalić się wieloma nominacjami do nagrody Fryderyk, w tym statuetką w kategorii Najlepsza Płyta Rockowa w 2011 roku.

Jako gość specjalny wystąpi Flapjack! Dotychczasowe albumy: „Ruthless Kick”; „Fairplay” czy „Juice Planet Earth” stały się jednym z symboli szeroko pojętej polskiej muzyki rockowej lat 90. Przyczynkiem do spotkania po latach była niespodziewana śmierć wokalisty zespołu – Grzegorza Guzińskiego. Koncerty pod hasłem Tribute to Guzik wskrzesiły rockowego ducha dawnych lat, a zespół postanowił przy okazji prób zarejestrować kilka utworów, które ostatecznie przerodziły się w nowy album „Sugar Free”.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: Robert „ Litza” Friedrich (Luxtorpeda); Maciej „Ślimak” Starosta (Acid Drinkers); Maciej Jahnz (Orgasmatron); Rafał „Hau” Mirocha (Dynamind); Michał „MIHAU” Kaleciński (Truism). W miejsce zmarłego Grzegorza dołączył Jakub „Kroto” Krotofil (Hope) a kolorytu całości dodaje Michał Baj znany szerzej jako DJ Eprom.

Bilety na koncert rozprowadza Livenation. Początek koncertu o godzinie 18:00.