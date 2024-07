Mistrz absurdu – Tymon Tymański – w Radzyniu Podlaskim

Tymon Tymański oprócz rockowo – alternatywnego alter-ego znany jest ze swojego jazzowego wcielenia. Przez wiele lat był jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie yassowej. Wspólnie z Miłołajem Trzaską, Maciejem Sikałą, Leszkiem Możdżerem i Jackiem Olterem tworzyli kultowy zespół Miłość.

Do Radzynia przyjedzie z solowym projektem, którego rezultatem są płyty: „Paszkwile” oraz „Przeboje”. I to właśnie „Przeboje” artysta będzie promował na niedzielnym koncercie. Na tej płycie artysta powraca do sprawdzonej na "P.O.L.O.V.I.R.U.S.” obrazoburczo-prześmiewczej stylistyki. Jest tu miejsce na szalony żart, muzyczny pastisz, polityczną i obyczajową satyrę oraz ekscentryczne, post-totartowskie przekraczanie granic dobrego smaku. Tymański jest jak wino - im dojrzalszy, tym lepiej smakuje i nigdy go za wiele. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, o godzinie 18:00 na łączce przy Pałacu Potockich.