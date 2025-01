Muzyczne przywitanie roku w DDK Węglin

Jantar to odkrycie ubiegłego roku na scenie niezależnej. Zespół składa się z czterech doświadczonych muzyków: Jakuba Ziołka (Stara Rzeka, Alameda, T’ien Lai), Grzegorza Tarwida (Sundial, Grzegorz Tarwid Trio, Ekuz, współpraca ze Zbigniewem Namysłowskim, Marcinem Maseckim i Wojtkiem Mazolewskim), Tomka Popowskiego (Alameda, Innercity Ensemble, Hokei, Pictorial Candi), Krzysztofa Kaliskiego (Alameda, muzyka w spektaklach Wiktora Rubina, Magdy Szpecht, Weroniki Szczawińskiej). Wszystkich czterech połączyła sympatia do analogowych brzmień, muzyki popowej i muzyki brazylijskiej. Stworzyli projekt prezentujący utwory, w których wschodnioeuropejska wrażliwość spotyka południowoamerykańską fantazję. W ubiegłym roku wydali dobrze przyjętą płytę „Turnus”, która zniewala ciepłym, analogowym brzmieniem. Efekt jest oszałamiajacy bowiem muzycy dostarczają nam osiem utworów, w których usłyszymy bossa-novę, samba-jazz, pop, rock, jazz i ambient.

Z kolei Stara Rzeka to solowy projekt Jakuba Ziołka, bydgoskiego muzyka związanego z takimi zespołami jak: Alameda, T’ien Lai, Jantar, Innercity Ensemble, czy Zimpel/Ziołek. Artysta proponuje intrygujący miks brzmień black metalowych, progresywnych, psychodelicznych i folkowych. Jak dotąd wydał dwa albumy: „Cień chmury nad ukrytym polem” i „Zamknęły się oczy ziemi”. Debiutancka płyta narobiła sporego zamieszania. Była jedną z najlepszych płyt niezależnych wydanych w 2013 r. Po kilku latach zawieszenia projektu artysta postanowił wznowić granie i nagrywanie solo w duchu progresywnego folku i współczesnej zdekonstruowanej elektroniki. Efektem czego jest album „Live at Ccsp” wydany w ubiegłym roku wspólnie z Mauricio Takara.

Koncert odbędzie się 8 lutego (sobota) o godzinie 20:00 w Sali Widowiskowej DDK Węglin w Lublinie. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia na 30 minut przed koncertem w Kasie DDK „Węglin”. Rezerwacji biletów można dokonywać pod nr tel. 81 466 59 14 lub info@ddkweglin.pl.