Muzyka Lutosławskiego w Teatrze Starym. Michael Bates & Lutosławski Quartet

Już od debiutanckiej płyty „Outside Sources” (2004) kanadyjskiemu kontrabasiście i kompozytorowi Michaelowi Batesowi było za ciasno we współczesnym jazzie. Wypłynięciem na nowe wody była płyta nagrana przez kwintet Acrobat, którego Bates jest liderem, zuchwale mierząca się ze spuścizną i metodą twórczą Szostakowicza („Music for, and by, Dmitri Shostakovich” z 2011). Stąd już niedaleko do Witolda Lutosławskiego, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów XX wieku.

Wystąpią:

Michael Bates’ Acrobat oraz Lutosławski Quartet w składzie:

Roksana Kwaśnikowska – I skrzypce

Marcin Markowicz – II skrzypce

Artur Rozmysłowicz – altówka

Maciej Młodawski – wiolonczela.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia na stronie internetowej Teatru Starego w Lublinie.