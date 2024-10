Nadchodzi nowy Closterkeller! Premierowe utwory w Zgrzycie

Po kilku latach intensywnego koncertowania dosłownie wszędzie m.in. w: klubach, kawiarniach, piwnicach, squotach oraz na największych scenach festiwalowych (m.in. Pol’and’Rock, Jarocin, OFF Camera, Castle Party, FAMA, Męskie Granie) Decadent Fun Club wydał album pt. "OKO". W odróżnieniu od wczesnych, anglojęzycznych kompozycji, album ten zawiera piosenki wyłącznie w języku polskim. Za brzmienie odpowiada dwóch producentów: Leszek Biolik i Bartek Szczęsny. Muzyka Decadent Fun Club to chłodny powiew świeżości i odwołanie do najpiękniejszych muzycznych tradycji. Sam zespół nazywa swoją muzykę emocjonalnym rollercoasterem zawieszonym pomiędzy światłem i mrokiem. Ta niejednoznaczność sprawia, że Decadent Fun Club trafia do serc bardzo zróżnicowanego grona odbiorców.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety kupicie TUTAJ