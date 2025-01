Następca Franka Sinatry, Matt Dusk wystąpi w Centrum Spotkania Kultur

Matthew Dusk jest kanadyjskim muzykiem jazzowym, nazywanym następcą Franka Sinatry. W młodzieńczych latach Dusk zajmował się operą i muzyką poważną, ale po usłyszeniu nagrań artystów takich jak Tony Bennett i Sarah Vaughan zdecydował się zmienić radykalnie swój muzyczny styl. W roku 1998 wygrał konkurs młodych talentów – Canadian National Exhibition Rising Star Competition, zostawiając w tyle 654 jego uczestników. Z uwagi na to, że Dusk miał przejąć rodzinny biznes, w roku 1998 rozpoczął w Toronto studia na Uniwersytecie York w dziedzinie ekonomii. Długo nie wytrzymał ponieważ górę wzięła pasja do muzyki. W 1999 r. zmienił program studiów na wydział muzyczny, koncentrując się na jazzie i muzyce popularnej. Jednym z jego profesorów był sam Oscar Peterson, słynny kanadyjski pianista i kompozytor.

Kariera Duska rozpoczęła się na dobre w 2004 roku, wtedy to świat usłyszał o młodym wokaliście, który wydał debiutancki album „Two Shots”. Płyta pokryła się złotem w Kanadzie, a w Stanach Zjednoczonych dotarła do 10 miejsca w zestawieniu Billboard w kategorii jazzu współczesnego. Najbardziej znane utwory z tej płyty to: „Good News”, „Back In Town”, „All About Me” czy „My Funny Valentine”. Artysta sprzedał ponad milion albumów na całym świecie, ma na swoim koncie cztery złote i sześć platynowych albumów.

Dusk od lat zniewala słuchaczy z całego świata jazzowo-swingującymi hitami, a widownia koncertowa uwielbia go za atmosferę, jaką wprowadza podczas spotkań na żywo. Podczas lubelskiego koncertu artysta zagra największe przeboje i klasyki amerykańskiej muzyki, łącząc ckliwe ballady z pełnymi energii, tanecznymi kompozycjami. Zapowiada się magiczny wieczór.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00 w Sali Operowej CSK. Bilety do nabycia za pośrednictwem strony internetowej CSK albo na popularnych platformach biletowych.