(fot. M.Kańtoch)

Sting & Swing Party, to była klasyczna impreza w "Pszczelim" stylu, do białego rana. Na tarasie było wszytko to, co lubicie najbardziej, czyli: chill, didżejka, dyskusje, flirt, kanapy, leżaki i letnie drinki. Tak się bawi Lublin! Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii

