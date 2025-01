Premiera w Operze Lubelskiej! Opera „Don Giovanni” w gwiazdorskiej obsadzie.

Jest to jedna z najczęściej granych i nagrywanych oper w ogóle. „Don Giovanni” to opera w dwóch aktach, skomponowana przez Wolfganga Amadeusza Mozarta z librettem Lorenzo Da Ponte na podstawie sztuki Moliera Don Juan. O końcowym sukcesie dzieła zdecydowała m.in. jego strona literacka. Autor libretta odwołując się bezpośrednio do dzieła Moliera napisał arcydzieło literackie. To także jedno z najbardziej znaczących dzieł muzyczny w historii opery. Muzykolodzy i melomani zwracają uwagę na genialną muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mozartowskie dzieło od dnia premiery, do dziś cieszy się nieustającą popularnością na całym świecie i uchodzi za jeden z najwybitniejszych utworów w całej spuściźnie kompozytorskiej Mozarta. Należy do „żelaznego repertuaru” każdej szanującej się opery nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

W lubelskiej premierze w rolę Komandora wcieli się Rafał Siwek, który jest jednym z największych współczesnych śpiewaków operowych śpiewających basem. Rafał Siwek dał się poznać jako znakomity interpretator ról Verdiowskich. Regularnie występuje na prestiżowych scenach operowych na całym świecie między innymi w Teatro alla Scala w Mediolanie, w Operze Paryskiej, w Royal Opera House w Londynie, w Operze Rzymskiej czy w Bayerische Staatsoper w Monachium oraz w wielu innych. Przedstawienie wyreżyseruje znany reżyser, Wojciech Adamczyk, wybitny reżyser teatralny i telewizyjny. Twórca takich seriali jak: „Ranczo” czy „Dziewczyny ze Lwowa”. Dwukrotnie nagradzany „Złotą Maską” za reżyserię. Za stronę muzyczną przedstawienia odpowiada Vincent Kozlovsky, to uznany dyrygent oraz kierownik muzyczny Opery Lubelskiej. Znany jest z żywiołowych interpretacji oraz współpracy z najlepszymi orkiestrami.

Najbliższe spektakle będą grane 25 (premiera) o godz. 17:00 i 26 stycznia o godz. 18:00 oraz 6 i 7 marca o godzinie 18:00. Bilety do nabycia online na stronie Opery Lubelskiej.