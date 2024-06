Punkowy wieczór w Fabryce Kultury Zgrzyt

KRAIN to grupa powstała w 1990 r. na gruzach zespołu Hipokryzja. Debiutancki materiał pt. "Krain" nagrali w 1991 r. w legendarnym studio "Złota Skała" Roberta Brylewskiego. W 1996 roku wyszła ich druga kaseta „Prawie wolny”. Po prawie 20-letniej przerwie zespół się reaktywował w 2017 r., a do zespołu dołączył basista Gerard (ex-The Bill).

NA KRAWĘDZI jest jednym z najmłodszych stażem lubelskich zespołów punkowych. W składzie znajdziemy zarówno weteranów znanych z Przeciwu jak i jednych z najmłodszych załogantów znanych z zespołu Gorsi Ludzie. Jeśli tęskniliście za In Vitro, to Na Krawędzi wypełni tę lukę w waszych sercach.

Początek sobotniego koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia wyłącznie przed koncertem, na bramce.