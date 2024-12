Refleksje na temat Tomasza Stańki. Koncert EABS w Teatrze Starym

Ostatnie lata były dla zespołu bardzo pracowite. Za sprawą albumu pt. „In Search of a Better Tomorrow”, zostali docenieni przez światowe media, m. in. „Le Monde”, „L’Echo”, „Politis”, „Stern”, „Bandcamp”. Brytyjski „The Guardian” umieścił to wydawnictwo w swoim “The Best Global Albums of 2023”. Konsekwencją była trasa koncertowa obejmująca takie państwa jak: Francja, Włochy, Holandia, Belgia czy Chiny. Ostatni album „Reflections of Purple Sun”, to – kolejny – powrót do korzeni i ponowny zwrot w kierunku historii polskiego jazzu. Na debiutanckim albumie „Repetitions…” oddali swój hołd Krzysztofowi Komedzie. Tym razem zespół wziął na warsztat krążek „Purple Sun” Tomasza Stańko sprzed pół wieku, by oddać hołd jednej z najbardziej ikonicznych postaci polskiego jazzu. Album został nagrany w warszawskim mieszkaniu Stańki, częściowo na instrumentach wykorzystywanych przez mistrza. Album ukazał się nakładem Astigmatic Records w maju ubiegłego roku. EABS od 2012 r. redefiniuje klasyki jazzowe sprzed kilkudziesięciu lat zderzając je z najnowszymi gatunkami współczesnej muzyki miejskiej, tworząc zupełnie nową jakość i autorskie brzmienie. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia w kasie Teatru Starego oraz na stronie internetowej.