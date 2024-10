Rockowy wieczór w Kultowej Klubokawiarni

Kingdom of Rock to lubelski zespół wykonujący muzykę spod znaku hard and heavy, z elementami prog rocka i dużą ilością chwytliwych melodii. Członkowie Kingdom of Rock mają wieloletnie doświadczenie sceniczne nabyte z zespołami takimi jak: Enclose, Acute Mind, Circle of Bards, Shadow Warrior czy Mr. Hyde. Występowali na jednej scenie z takimi artystami jak: Deep Purple, Blaze Bayley, Orgasmatron, Turbo, Dr Misio, Farben Lehre czy Mech oraz wieloma innymi cenionymi artystami. Debiutancki krążek pt. „Unlock My Soul” ukazał się 30 września 2022r.. Album zebrał wiele pozytywnych recenzji w prasie muzycznej, m.in. na łamach Metal Hammer, Teraz Rock, Metal Up oraz Old School Metal Maniac Magazine. Na płycie nie zabrakło gościnnych występów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje zwycięzca Voice of Poland 2014 - Juan Carlos Cano, który napisał tekst i zaśpiewał w utworze „Duality”. Podczas koncertu odbędzie się premiera najnowszego singla „From The Edge of The World”, który zapowiada nową płytę. Dodatkową ciekawostką będzie gościnny udział Krzysztofa Bożka – lubelskiego gitarzysty znanego ze współpracy z takimi artystami jak: Wanda i Banda, Izabela Trojanowska, Robert Janowski, Rock FM, MX. Obecnie skład zespołu tworzą: Mariusz Migałka – wokal, Łukasz Bożek – gitary, Marcin Król – gitary, Flavio Rojas) – bas, Janis Kifonidis – perkusja.