Spięty na żywo w Collegium Maius

Artysta obdarzony jest rzadko spotykaną wrażliwością, świetnym zmysłem obserwacji, talentem do opowiadania niebanalnych historii, ale też dystansem do świata i samego siebie oraz poczuciem humoru. Spięty przyjeżdża do Lublina z nowym materiałem równie absorbującym i niezwykle urozmaiconym – jak poprzednie płyty – pod względem muzycznym. Tym bardziej jego koncert jest godny uwagi ponieważ jego macierzysta formacja Lao Che, z którą święcił największe sukcesy, postanowiła zrobić sobie artystyczną pauzę. Po plytach 'Antyszanty" i "Black Mental" Spięty po raz kolejny wyznaczył sobie nowy muzyczny i tekstowy kierunek, który może zaskoczyć swoją intymnością niejednego słuchacza. Album, który ukazał się w październiku bieżącego roku promuje z zespołem, w skład którego wchodzą uznani muzycy sceny niezależnej:

Spięty - wokal, gitara

Bartek Kapsa - perkusja, sampler

Mikołaj Zieliński - bas, klawisze

Patryk Kraśniewski – klawisze.

Początek sobotniego koncertu o godzinie 18.00. Ostatnie, pojedyncze sztuki biletów można jeszcze kupić na platformie https://www.kupbilecik.pl/imprezy/106744/Lublin/Spi%C4%99ty/?utm_source=adwords&utm_medium=wi7gkcbcih0wwzau&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4MjQrbOPgwMVepJoCR3wQACOEAAYAiAAEgLyzfD_BwE