Święto bluesa w Lublinie – Chatka Blues Festival 2024

Festiwal otworzy Adam Bartoś, inicjator, dyrektor artystyczny festiwalu oraz utalentowany muzyk. Artysta wystąpi solo, jako one-man-band. Bartoś, który w swojej twórczości łączy blues, jazz, big-beat, folk i rock lat 70, zaprezentuje nie tylko standardy bluesowe, ale także własne kompozycje.

Kolejnym punktem programu będzie koncert Leburna Maddoxa, amerykańskiego wirtuoza gitary elektrycznej, który od blisko 50 lat zachwyca fanów na całym świecie. Jego dynamiczne występy pełne są humoru i niebanalnych improwizacji. Maddoxowi towarzyszyć będą polscy muzycy: Łukasz Gorczyca na basie oraz Tomek Dominik na perkusji.

Finałem festiwalu będzie występ doskonale znanej lubelskiej publiczności grupy A Contra Blues z Hiszpanii – jednego z najciekawszych zespołów na europejskiej scenie bluesowo – rockowej. Ich pełne są pasji i żywiołowej energii. Hiszpanie zwyciężyli w prestiżowym konkursie European Blues Challenge w 2014 roku, a obecnie promują swoją najnowszą płytę „Spitfire”, będącą hołdem dla klasyków bluesa i rock'n'rolla. Ich powrót na scenę Chatka Blues Festival po występie w 2016 roku zapowiada się niezwykle emocjonująco. Artyści wracają do Lublina po 8 latach i mamy nadzieję, że ich występ będzie równie spektakularny jak ostatnio!

Chatka Blues Festival to wydarzenie, które od 2010 roku niezmiennie przyciąga miłośników muzyki bluesowej do Lublina. Organizowany przez Fundację Obszar Działań Artystycznych (ODA), Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, festiwal jest jednym z najważniejszych punktów na mapie bluesowych wydarzeń we wschodniej Polsce. Bilety są dostępne na platformie eBilet.pl.

Program Chatka Blues Festival 2024

12.10.2024 r. (sobota), godz. 19:00 – Sala Widowiskowa ACKiM UMCS Chatka Żaka

Adam Bartoś (PL).

Leburn Maddox (USA/PL).

A Contra Blues (ES) .