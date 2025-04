Święto muzyki alternatywnej

Wśród wykonawców zobaczymy takie zespoły jak: Płonący Kryształ, Chilly Breeze, Sugar Vice, Premade, Bullet Haze i Liberiawwę.

Płonący Kryształ to grupa muzycznych indywidualistów, którzy wprowadzają na scenę powiew świeżości i niezależności. Choć ich głównym stylem muzycznym jest indie, nie boją się eksperymentować z innymi brzmieniami. Na scenie czują się swobodnie, z energią i dystansem.

Chilly Breeze jest zespołem wywodzącym się z lubelskiego środowiska improwizacji muzycznych, który tworzy unikalne połączenie imprezy techno z jam session. Ich brzmienie płynnie lawiruje między trip hopem, drum & bass i jazzem, tworząc nieprzewidywalną energię.

SugarVice - zespół z Lublina, który udowadnia, że rock nie potrzebuje schematów, by brzmieć mocno i autentycznie. Czerpie inspirację ze sprawdzonych brzmień hard rocka, rock’n’rolla i alternatywy, łącząc je w energetyczną mieszankę pełną pasji i mocy. Choć ich skład jest nietypowy – wokal, bas i perkusja, bez gitary elektrycznej – nie idą na kompromisy.

Premade – braterski duet, który muzykę ma we krwi. Ich energia to mieszanka stoickiego spokoju Wadora i nieokiełznanego pazura Bastiego – razem tworzą wybuchową kombinację, obok której nie da się przejść obojętnie. Premade wjeżdża na scenę – jesteście gotowi?

Bullet Haze – rockowa energia bez kompromisów. Stadionowa moc, hard rockowa siła, soft rockowa melodyjność – to wszystko można znaleźć w ich twórczości. Zespół istnieje od prawie czterech lat, zdobył już sceniczne doświadczenie i wielokrotnie występował na SPAMie. Ich koncerty to czysta energia, moc i realizacja wielkich marzeń. Gotowi na coś wyjątkowego?

Liberiawwa to energiczny licealno-studencki zespół, który łączy brzmienie New Wave z elementami Soft Punka. Zespół zadebiutował w maju 2023 roku na festiwalu Czacki Second Stage, a od tego czasu regularnie koncertuje w warszawskich klubach, barach oraz na festiwalach i przeglądach muzycznych. Aktualny skład uformował się pod koniec 2024 roku.

Przegląd odbędzie się w ACKiM Chatka Żaka w dniach 9-10 kwietnia. Start o 18:00.