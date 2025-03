Urodziny Fryderyka Chopina w Filharmonii Lubelskiej

„Twórczość Fryderyka Chopina ma w sobie niezwykłą aurę bliską sercom wszystkich Polaków, ale także poruszającą słuchaczy i wykonawców na całym świecie. Z przyjemnością zapraszam do udziału w niedzielnym recitalu i wysłuchania utworów granych na instrumencie pochodzącym z epoki kompozytora. Z pewnością będzie to wyjątkowe muzyczne przeżycie” – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.



Utwory Fryderyka Chopina zostaną wykonane na historycznym fortepianie Broadwood z 1847 r. przez Tomasza Rittera. Na program recitalu składają się takie utwory artysty jak: Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Ballada g-moll op. 23, Mazurek gis-moll op. 33 nr 1, Nokturn b-moll op. 9 nr 1, Mazurek e-moll op. 41 nr 1, Wariacja z „Hexameronu”, Mazurek a-moll op. 17 nr 4, Scherzo h-moll op. 20 10’, 24 Preludia op. 28. Słowo o muzyce wygłosi Teresa Księska-Falger.



Tomasz Ritter jest zwycięzcą I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2018) oraz Musica Antiqua Competition w Brugii (2024). Młody muzyk to laureat wielu innych konkursów, m.in. IX Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy. W roku 2018 był nominowany do „Paszportów Polityki”, w kolejnym roku do nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”, a w 2024 do Nagrody im. C. K. Norwida. Dwukrotny stypendysta programu „Młoda Polska” (2019, 2023). Koncertuje w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych występując solo, kameralnie oraz z towarzyszeniem orkiestry.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Bezpłatne wejściówki na koncert będzie można odebrać w kasie Filharmonii od wtorku (4 marca) w godz. 12.00-17.00. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 4 wejściówki. Recital odbędzie się w niedzielę (9 marca) o godzinie 18:00 w Filharmonii Lubelskiej.