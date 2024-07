Wielki Sztukmistrz znowu odwiedzi Lubelszczyznę. 15 miejscowości na XV edycję festiwalu

W tym roku będziemy celebrować jubileuszową, XV edycję festiwalu „Śladami Singera”. Festiwalu mającego na celu kultywowanie pamięci o nobliście, który związany był z Lubelszczyzną oraz kulturalnym bogactwie przedwojennych miasteczek.

W tym roku od 11 do 25 lipca artyści cyrkowi, aktorzy i muzycy odwiedzą 15 miejscowości w województwie lubelskim. Festiwal nawiązuje do najpopularniejszej książki Singera „Sztukmistrz z Lublina”. Tak jak główny bohater, podróżuje z miasta do miasta na Lubelszczyźnie.

– W każdej z miejscowości dzień przed plenerowym przedstawieniem „Przyjaciele Sztukmistrza 2024” odbędzie się pokaz dwóch filmów: „Ukos światła” i „Czytając Sienkiewicza na pustyni Negev” – informuje Magdalena Bała z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, organizatora festiwalu.

Natomiast drugiego dnia festiwalu będzie królować teatr. Świętowanie rozpocznie się od performatywnego czytania „Sztukmistrza z Lublina” z udziałem publiczności, które prowadzi Witold Dąbrowski. Później odbędzie się przedstawienie plenerowe „Przyjaciele Sztukmistrza 2024”

– Teatralne widowisko plenerowe z muzyką na żywo i elementami tańca, żonglerki, hula-hoop, fire show, cyr wheel, klaunady. W widowisku uczestniczą artyści z Argentyny, Chorwacji, Ukrainy oraz Polski. Widowisko, jak co roku reżyserowane przez Arkadiusza Ziętka inspirowane jest prozą i osobistymi wspomnieniami Izaaka Baszewisa Singera, autora „Sztukmistrza z Lublina” – opisuje Bała.

Z roku na rok festiwal ewoluuje korzystając z doświadczeń nabytych podczas poprzednich edycji. Obecnie wydarzenie jest przedsięwzięciem regionalnym i uniwersalnym na styku kultury, dziedzictwa, sztuki, turystyki i edukacji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne.

W tym roku festiwal „Śladami Singera” odwiedzi następujące miejscowości: