Wojtek Mazolewski w Teatrze Starym

Po sukcesie pierwszej płyty projektu Yugen zwieńczonej nominacją do Fryderyka i koncertach m.in na trasie „Męskiego Grania 2022” przyszedł czas na drugą odsłonę tego projektu. Jest to muzyczna podróż przez epoki. W ich muzyce słychać powiew hippisowskiej wolności. Powrót do tradycji w klimacie Grateful Dead, Neila Younga czy Led Zeppelin. Przy czym tradycyjne brzmienia krzyżują się z nowoczesnymi dźwiękami w stylu: Tame Impala, Khruangbin czy Drugdealer. Całość wzbogacona jazzowymi wstawkami i współczesną produkcją Marcina Borsa odpowiedzialnego za brzmienie płyt Hej, Pogodno czy Mrozu.

Liderem Yugen jest Wojtek Mazolewski, który przyczynił się do sukcesu sceny yassowej w latach 90-tych. Następnie założył formację jazzową Pink Freud. Teraz firmuje swoim nazwiskiem Wojtek Mazolewski Quintet i odnosi z tym składem niemałe sukcesy – w rankingu najważniejszego amerykańskiego magazynu jazzowego „Down Beat” ich album „Polka” znalazł się w piątce najlepszych płyt na świecie 2018 roku (podobne wyróżnienie nie spotkało wcześniej żadnego polskiego muzyka). Początek koncertu o godzinie 19.00. Bilety do nabycia pod adresem:

https://www.teatrstary.eu/rezerwacja/numerowane.html?id=8066&identyfikator=963e7e88536d6c00ab43049d98782984