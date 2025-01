Z Tik-Toka na scenę. Mama na obrotach w Białej Podlaskiej

Historia Klaudii Klimczyk jest niesamowita i przykładem tego, że karierę w show businessie można zrobić w każdym wieku. Najpierw był internet, gdzie Klaudia podbiła serca milionów osób, a potem przekuła to – z powodzeniem – w występy na żywo. Początkowo chciała tylko spróbować swoich sił na prawdziwej scenie. Miała to być niewinna przygoda. Początkowo zaplanowano 12 występów w styczniu 2023 roku, a skończyło się na 150 występach w aż 7 europejskich krajach. Od tego momentu Mama Na Obrotach nie zwalnia tempa! Niespełna rok temu zadebiutowała z programem "Mój pierwszy raz", a już promuje swój najnowszy program "Kiedyś, a dziś". Jest to cofnięcie się w czasie, w te momenty, o których na pewno chcielibyście zapomnieć, a jeśli zapomnieliście to Matka Wam przypomni, po ślunsku godojąc! Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00.