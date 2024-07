Zlot fanów The Beatles w Świdniku

W programie nie zabraknie prelekcji na temat twórczości The Beatles, wystaw, pokazów multimedialnych, filmów, płyt winylowych i – co najważniejsze – niepowtarzalnych rozmów. – „Nasz zlot będzie miał charakter studia telewizyjnego, z głównym naciskiem na transmisję na żywo, a także na stworzenie wideo-materiału ze spotkania, który będzie udostępniony na cały świat” – zapewniają organizatorzy!

IX Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów w Lublinie (edycja świdnicka) jest organizowany przez stowarzyszenie zwykłe Fan Club The Beatles w Lublinie - Rekatywacja PL, tradycyjnie co roku, w ostatni weekend lipca. Tegoroczna edycja po raz pierwszy od 2019 roku po pandemii odbędzie się na żywo, tym razem w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Program:



Prelegenci:

Sergey Radchenko (Ukraina) to jeden z 25 światowych ambasadorów The Beatles Story Museum w Liverpoolu, który opowie o swoich spotkaniach z zespołem The Quarrymen, który stworzył sam John Lennon.

Marcin Szostek (Świdnik), redaktor Radia Świdnik, meloman, społecznik świdnicki, który zaprezentuje w ramach Beatles-pogaduch nietypowe covery The Beatles wydane na płytach winylowych.

Grażyna Bartosz (Leszno), aktywna Fan klubowiczka zaprezentuje swoje wiersze i przemyślenia na temat Wielkiej Czwórki.



Wystawy:

Alicja Widz (Lublin) aktywna Fan Klubowiczka zaprezentuje swoje fotografie.

Małgorzata Królik (Świdnik), wolontariuszka świdnickiej biblioteki przedstawi własnoręcznie wydziergane figurki Beatlesów na włóczce.



Muzyka:

Isa Conar, to lubelska artystka, poetka, gitarzystka i kompozytorka, grająca przede wszystkim muzyką ludową i średniowieczną, ale również muzykę Beatlesów!

Niepokorne Włosy Traw, czyli trio z Gdyni (Joanna Wołoszyk - wokal, muzyka, teksty, Katarzyna Dzierżanowska – flety, Karol Karczyński – perkusjonalia). Zaprezentują nie tylko utwory The Beatles, ale także kilka swoich autorskich kompozycji w stylu lat 60!

Filip Hordejuk & Mikołaj Mytar, gitarowy duet specjalizujący się w twórczości George’a Harrisona i oczywiście The Beatles.

The Shopenfelders debiutanci z Radzymina, dla których będzie to pierwszy występ, w ogóle.



Multimedia:

Per Wium (Kopenhaga [Dania]) duński dziennikarz muzyczny, kompozytor i stały Beatlesowski partner wygłosi słowo na temat 60-lecia płyty A Hard Day’s Night.

Edmund Thielow (Glauchau [Niemcy]) niemiecki impresario i znawca Beatlesów, a także przyjaciel przyjaciół The Beatles m.in. legendarnego Klausa Voormanna. Specjalnie na zlot przesłał unikatowe i jedyne w swoim rodzaju płyty winylowe, z wyjątkowymi nagraniami śp. Tony’ego Sheridana (przyjaciel Beatlesów z okresu hamburskiego).

Paweł Tomasz Janicki (Łódź) zaprezentuje autorskie tłumaczenie najnowszego utworu The Beatles „Now & Then”.

Filmy:

Podczas zlotu będzie można obejrzeć dwa filmy: „Help!” z 1965 roku, a także „Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band” z Bee Gees w roli głównej, z 1978 roku.