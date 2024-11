Zostań gwiazdą rocka. Scena Ad Hoc

Wystąpią: London Moths, czyli Londyńskie Ćmy z Lublina. Inspirują̨ się̨ brytyjską muzyką gitarową z lat 90 spod znaku: My Bloody Valentine, The Cure, Sonic Youth i Slowdive. Ich muzyka tworzy pejzaż gęstych, mrocznych, wizyjnych brzmień, przywodzących na myśl obrazy dalekiego świata, spowitego w wilgotnej gorączce chmur. Bullet Haze – to kolejny lubelski zespół, grający już blisko dwa lata. W swoich utworach próbują połączyć charakterność muzyki metalowej i hard rockowej z chwytliwością muzyki popularnej. RIKA jest wschodzącą gwiazdą lubelskiego popu. Jej twórczość to porywające przeboje sięgające do najlepszych i najbardziej chwytliwych trendów współczesnej polskiej muzyki popularnej. Zuzanna Bartosik - uważa, że ludzki głos może łamać wszystkie bariery i przekazać coś, czego nie sposób uchwycić w samych słowach. To właśnie próbuje osiągnąć swoją muzyką. Ubiera w głos melodie, które podpowiedziały jej emocje, zamyka w słowach, następnie bierze do ręki gitarę, śpiewa i wypuszcza je w świat! Koncertom będzie towarzyszyła wystawa zdjęć z dotychczasowych koncertów w ramach Sceny Ad Hoc. Początek o godzinie 19:00. Wstęp wolny.