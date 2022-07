Pianiści znów będą się uczyć w Nałęczowie

Międzynarodowy Festiwal i Kurs Pianistyczny to prestiżowe wydarzenie, które już po raz 25. ściągnie do Nałęczowa młodzież z różnych zakątków świata, dla których będzie to szansa podniesienia umiejętności pod okiem wybitnych nauczycieli.



Tradycyjnie już wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty znakomitych artystów. Te będą odbywać się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury między 19 a 29 lipca o godz. 19. Na lokalnej scenie wystąpią m.in. Tomoko Mack i Kazimierz Brzozowski, laureatki Grand Prix Konkursu PTNA w Tokio - Yuria Nomura i Anna Ojiro, wyróżniony na XVIII Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie Kamil Pacholec oraz Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Kazimierza Brzozowskiego. Dwa z festiwalowych koncertów odbędą się w Wikarówce w Kazimierzu Dolnym (20 lipca oraz 25 lipca).



Na finał festiwalu, 29 lipca o godz. 16, w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbędzie się wyjątkowy koncert uczestników kursu z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej. W repertuarze znajdą się koncerty fortepianowe Haydna, Bacha i Chopina.



Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.



Program koncertów:

19 lipca, godz. 19 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Tomko Mack i Kazimierz Brzozowski

20 lipca, godz. 19 - Wikarówka, Kazimierz Dolny - Yuria Nomura, Anna Ojiro

21 lipca, godz. 19 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Yuria Nomura

22 lipca, godz. 19 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Anna Ojiro

25 lipca, godz. 19 - Wikarówka, Kazimierz Dolny - Koncert Uczestników

26 lipca, godz. 19 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Kamil Pacholec

27 lipca, godz. 19 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Koncert Uczestników

28 lipca, godz. 19 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Koncert Uczestników

29 lipca, godz. 16 - Nałęczowski Ośrodek Kulturalny - Koncert Finałowy