CSK zaprasza na spektakl „Z kapelusza”

Spektakl wciąga widza w seans pamięci, który pozwala przeniknąć ukryte znaczenia tego, co nie do końca uświadomione. Zamglone obrazy ukazują fantazmaty dawnych przedstawień, sytuacji międzyludzkich, odejścia i powroty, przemawiają kilkoma językami świata i kilkunastoma językami, którymi „mówią” ciała tancerzy Polskiego Teatru Tańca. Reżyserem spektaklu jest Jo Strømgren – jeden z najbardziej znanych w skali międzynarodowej skandynawskich choreografów, reżyser teatralny, twórca filmów tańca, laureat wielu prestiżowych nagród. Bilety do nabycia w Kasie CSK oraz na bilety.csklublin.pl (60 zł-80 zł / 50 zł – grupowe). Początek o godzinie 18:00.