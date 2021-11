Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku Marzenia/Relacje

Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku stanowią integralną część całorocznego cyklu imprez artystycznych organizowanych w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku. Po raz pierwszy wydarzenie odbędzie się na profesjonalnej scenie Teatru Muzycznego w Lublinie.

Festiwal to muzyczne spotkanie artystów z niepełnosprawnościami, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, będący okazją do wspólnego muzykowania, śpiewania i spontanicznej twórczości. Organizatorzy zapraszają do zadbania o relacje oraz doświadczania bycia razem.

- W tym roku mamy wśród Artystów kilku debiutantów. Jedną z nich jest Małgorzata Pietralska z Radomia, która sama przyznaje, że "jej marzeniem jest wystąpić na naszym festiwalu", a dodatkowo zaprezentuje autorskie piosenki. Zadebiutują także dwie grupy z Biłgoraja - przedszkolaki oraz kombatanci. I na pewno dostarczą widzom wielu wzruszeń – mówi Agnieszka Wojnarowska-Śmietana z Fundacji Nieprzetartego Szlaku.

W programie zobaczymy między innymi etiudę muzyczno-taneczną zespołu "Perły Życia" z Kodnia, występ bębniarski "Bębnoludów" z Janowicy oraz występy artystów, którzy od kilkunastu lat, jak Łukasz Lisek czy Akademia Artystyczna towarzyszą Spotkaniom z Piosenką. Na scenie Teatru Muzycznego wystąpi 14 solistów, jeden duet oraz 8 zespołów z Lublina, Wrocławia, Opoczna, Radomia, Sanoka, Annopola, Biłgoraja.

Inauguracja festiwalu nastąpi 22 listopada o godz. 10. Gwiazdą pierwszego dnia wydarzenia będzie popularny wokalista Łukasz Jemioła. Tego dnia odbędą się także różnorodne warsztaty, m.in. zajęcia wokalne z Małgorzatą Papiewską, artystką chóru, pianistką od lat związaną zawodowo z Teatrem Muzycznym w Lublinie oraz Chórem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jan Pawła II oraz warsztaty z ruchu scenicznego z Anną Gawędą-Szternal, tancerką, aktorką, która prowadzi własne Studio Artystyczne w Krakowie oraz związana jest ze Studium Terapii przez Sztukę Inki Dowlasz i Teatrem Muzycznym w Lublinie.

Drugi dzień festiwalu ubarwi występ zespołu instrumentalno-wokalnego – Kapeli Drewutnia z Lublina. Zespół tworzą niezwykli muzycy i będzie można posłuchać niezwykłych, dawnych pieśni i piosenek ludowych w ich własnej interpretacji. Finałowy występ Kapeli Drewutnia oraz wręczenie dyplomów i upominków uczestnikom festiwalu zakończy to muzyczne spotkanie Artystów Nieprzetartego Szlaku.

- Spotkania z Piosenką to nie konkurs, to spotkanie w gronie przyjaciół. Liczy się przede wszystkim wspólne bycie, wzajemne relacje i dobra, twórcza atmosfera, pełna ciepła i dobrej energii. Scena Teatru Muzycznego nobilituje, uczestnicy mają szansę stanąć na deskach prawdziwego teatru, na profesjonalnej scenie – wierzę, że ten fakt doda im odwagi! Ale nasza scena jest otwarta dla wszystkich – mówi Karolina Czajka, główna organizatorka Spotkań z Piosenką.

Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa plastyczna finałowych prac Konkursu na Znak Graficzny Cyklu Nieprzetartego Szlaku 2021/2022 RELACJE

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Transmisja z festiwalu będzie także dostępna online na Facebooku oraz platformie ZOOM.