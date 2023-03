Tancerze z całej Polski powalczą "O Pierścień Księżnej Izabeli"

W weekend w Puławach wystąpi 121 par z 25 ośrodków, reprezentujących m. in.: Warszawę, Poznań, Białystok, Wieliszew czy Olsztyn i Gdańsk. Widzowie zgromadzeni w hali Zespołu Szkół Technicznych będą mogli zobaczyć najpiękniejsze polskie tańce narodowe: oberek, kujawiak, krakowiak, polonez i polka. Uczestników oceni profesjonalny skład sędziowski.



- Oprócz promowania aktywności fizycznej, konkurs uczy miłości do muzyki i tańców polskich. Wyzwala w uczestnikach poczucie dumy i więzi narodowych, edukuje i bawi jednocześnie - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Wszyscy chętni będą mogli obejrzeć zmagania tancerzy. Udział w wydarzeniu jest bowiem bezpłatny. Na sobotę zaplanowano dwa bloki konkursowe. Pierwszy z nich odbędzie się w godz. 9-14, drugi - w godz. 16.30-19.30. Organizatora, czyli Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika", reprezentować będzie 14 par z Zespołu Pieśni i Tańca "Powiśle" im. Kazimiery Walczak "Mamci".



- Tancerzy Powiśla zobaczymy również w niedzielnej części artystycznej, a także podczas uroczystego poloneza, który nawiązywał będzie do zbliżającego się Jubileuszu 70-lecia zespołu - dodają inicjatorzy wydarzenia.



Najlepszych tancerzy będzie można obserwować w niedzielę. O godz. 10.30 rozpoczną się finały kategorii OPEN oraz konkurs Kar Mazurowych.



Dom Chemika przeprowadzi transmisję na żywo z konkursu na profilu Facebook.