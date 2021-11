Ukraina w Centrum Lublina (program)

To już 14. edycja organizowanego przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza wydarzenia, którego celem jest prezentacja kultury ukraińskiej w różnych jej przejawach, aktywizacja mieszkańców miasta, próba przełamywania negatywnych stereotypów i uprzedzeń oraz nawiązywanie współpracy.



W Fundacji działają ukraińscy studenci, przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Polsce, czy też Polacy zainteresowani Ukrainą. To właśnie studenci oraz doktoranci z Ukrainy, mieszkający w Lublinie byli inicjatorami zorganizowania takiego wydarzenia. To właśnie oni tworzą "Ukrainę w Centrum Lublina", realizują program festiwalu oraz tworzą jego markę.



Tegoroczna odsłona festiwalu, który potrwa cztery dni, obfituje w różnorodne działania. Pełen program dostępny jest poniżej.



18 listopada:

- godz. 10 - Dzień kultury ukraińskiej | Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana

- godz. 14 - Prezentacja albumu "Ukraiński stój teatralny XX-xx wieku. Szkice" (online)

- godz. 16 - Prezentacja zbioru wierszy Aleksandry Zińczuk "Ja De" | Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

- godz. 16 - Warsztaty z retoryki | Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, ul. Botaniczna 1



19 listopada:

- godz. 13 - Prezentacja zbioru dzieł Lesi Ukrainki w 14 tomach | Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5

- godz. 16.30 - Warsztaty z fotografii mobilnej | Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, ul. Botaniczna 1



20 listopada:

- godz. 10 - Історично-поетична прогулянка «Українці в Любліні». Початок: сквер Шевченка

- godz. 12 - Warsztaty z lukrowania pierników | Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, ul. Botaniczna 1

- godz. 13 – Spacer z przewodnikiem "Ukraińcy w Lublinie" | skwer Szewczenki

- godz. 15 – "Wyrwani z korzeni": rozmowa z Romanem Kabaczijem (online)

- godz. 17 - Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. Spotkanie z Kateryną Babkiną | Trybunał koronny

- godz. 19 - Wieczór muzyczny "Pieśni, które łączą"



21 listopada:

- godz. 13 - Ogłoszenie wyników konkursu "Kadr z Ukrainy" (online)

- godz. 14 - Warsztaty florystyczne | Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, ul. Botaniczna 1

- godz. 17 - Ogłoszenie wyników konkursu literackiego "Najlepsze wspomnienie z Ukrainy" (online)