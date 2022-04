Polsko-Ukraiński Piknik Rodzinny w Lublinie. Pełny program wydarzeń

W parku przed Centrum Kultury zawisną też żółto-niebieskie dekoracje. – Uszyte przez szwaczki z Ukrainy zgodnie z projektem lubelskiego artysty Jarosława Koziary – podkreśla Rafał Koziński, który nie ukrywa, że z piknikiem majówkowym w centrum miasta wiąże duże nadzieje. – Jak dzieci się wytańczą, wyskaczą, to podniesie się im się poziom endorfin. A szczęśliwe dziecko to szczęśliwa matka. Która choć na moment zapomni co dziś dzieje się w jej kraju.

A dzieci nie powinny się nudzić, bo w programie warsztaty cyrkowe, muzyczne taneczne, spektakle dla najmłodszych (Teatr Sztuczka). Ze swoim show do Lublina przyjedzie dobrze znany tu Pan Ząbek, a na scenie zagrają Ania Broda czy Łukasz Jemioła. Jak na polską stolicę nowego cyrku przystało, nie zabraknie widowiskowych pokazów cyrkowych. Będzie i fireshow (Fundacja Sztukmistrze), i aerial (Strefa Wysokich Lotów).

– To głównie atrakcje dla dzieci, ale będą też dwie strefy jarmarkowe z Równego i Lwowa, a także targ śniadaniowy – wylicza Koziński, który liczy na to, że właśnie tutaj „spotkają się i poznają matki polskich i ukraińskich dzieci”. – Długi majowy weekend to złoty czas dla rodzin. A my mamy kulturową powinność, by zaopiekować się nowymi mieszkańcami – podkreśla.

Działo się będzie też w samym budynku Centrum Kultury i na Wirydarzu, gdzie też stoi już scena. Jako pierwsi wejdą na nią (piątek, godz. 11) aktorzy i animatorzy z Teatru Klepisko, Sceny In Vitro i Nettheatre. W uroczych kostiumach ze spektaklu „Zwierzątka małe zwierzenia” robią furorę wśród małych uchodźców nie od dziś.

– Graliśmy już w salach gimnastycznych i konferencyjnych, w punktach noclegowych i szkołach – mówi Paweł Passini, reżyser spektaklu, który dziś grany jest po ukraińsku, zawiera ukraińskie piosenki, trwa tylko 30 minut, a w ekstremalnych sytuacjach nie potrzebuje nawet nagłośnienia.

To projekt oddolny teatralnych twórców. I zupełnie „bezkosztowy”. – Centrum Kultury finansuje nam podróże i technikę – zdradza Passini. Zapewnia też, że „Zwierzątka” chętnie przyjadą na każde zaproszenie. – Jesteśmy w stanie zagrać w wszędzie.

Majówkowy piknik organizowany przez Centrum Kultury potrwa cztery dni (sobota - wtorek). Na wszystkie wydarzenia (koncerty, pokazy, warsztaty, filmy) wstęp wolny.

30 KWIETNIA PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Zwierzątka małe zwierzenia – spektakl / Wirydarz

11:00 – Border Crossing Children’s Film Festival (85 min) / Kino CK

12:00 – Rysunek intuitywny – warsztaty rodzinne / sala 105 A / wiek 6+

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

13:30 – Rysunek intuitywny – warsztaty rodzinne / sala 105 A / wiek 12+

13:00 – Dobrze się składa – warsztaty / Wirydarz / wiek 8+

14:00 – Taniec to też rysowanie – warsztaty plastyczno-ruchowe / Sala prób nr 4

15:00 – Rachowanie pingwinów – warsztaty dla dzieci / Baza Matka

1 maja



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Ciało jako rzeźba w przestrzeni – warsztaty ruchowo-taneczne dla dzieci

12:00-16:00 – Warsztaty cyrkowe / Fundacja Sztukmistrze

12:00-15:00 – Animacje dla dzieci / Miasteczko Klanzy

12:00-17:00 – Duże bańki mydlane / animacje szczudlarskie / dmuchańce

12:00-14:00 – Warsztaty manualne / Fundacja Strefa Dorastania

12:00-14:00 – Karen Sarkisjan „Płaskorzeźba w glinie” – warsztaty

12:00-14:00 – Pokazy aerialowe / Strefa Wysokich Lotów

12:30 – Ciało jako rzeźba w przestrzeni – warsztaty ruchowo-taneczne dla dzieci

13:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

14:00 – Ania Broda „Zakwita Muzyka / Zatsvite Muzyka” – koncert

15:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

16:00 – Magiczne Show Pana Ząbka

17:00 – Pokaz Variete / Fundacja Sztukmistrze

18:00 – Łukasz Jemioła – koncert

19:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

11:00 – Border Crossing Children’s Film Festival (85 min) / Kino CK

12:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinny / sala 105 A 12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

15:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinne / sala 105 A 20:00 – Helping Hand – koncert / Wirydarz

2 maja



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Nie klamerka i nie spinacz – warsztaty rodzinne

12:00 – Warsztaty hip-hopowe dla dzieci i młodzieży / wiek 9+

12:00-16:00 – Warsztaty cyrkowe / Fundacja Sztukmistrze

12:00-15:00 – Animacje dla dzieci / Miasteczko Klanzy

12:00-17:00 – Duże bańki mydlane / animacje szczudlarskie / dmuchańce

12:00-14:00 – Warsztaty manualne / Fundacja Strefa Dorastania

12:00-14:00 – Karen Sarkisjan „Płaskorzeźba w glinie” – warsztaty

12:00-14:00 – Pokazy aerialowe / Strefa Wysokich Lotów

13:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

14:00 – Ania Broda „Lala lili nie będziemy się martwili / Odyn dwa ne turbujtesia” – koncert

15:00 – Gdzie jest czerwony kapturek – spektakl

16:00 – Ptaszkowie Śpiewali – koncert

17:00 – Magiczne Show Pana Ząbka

18:00 – Łukasz Jemioła / Viktoria Tsariuk – koncert

19:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

16:00 – Warsztaty tańca współczesnego dla młodzieży (poziom zaawansowany) / wiek 12+ / Sala prób nr 4

20:00 – Shockolad / Gadzało / Michalec / Prokop – koncert (jazz/world music) / Wirydarz

3 maja



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Warsztaty improwizacji ruchowej / Fundacja tanTHEO / wiek 7+

12:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

12:30 – Warsztaty improwizacji ruchowej / Fundacja tanTHEO / wiek 7+

13:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

13:40 – Teatr My Persony – pokaz improwizacji ruchowej

15:00 – Gdzie jest czerwony kapturek – spektakl

16:00 – Pokaz Variete / Fundacja Sztukmistrze

17:00 – Ania Broda z zespołem – koncert

18:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

12:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinne / sala nr 105A

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

18:30 – Orkiestra Św. Mikołaja – koncert / Wirydarz