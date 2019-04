Święto Dwóch Unii w Lublinie, Majówka na Litewskim. Pięć dni z imprezami w centrum miasta [program wydarzeń]

Władze Lublina planują udowodnić, że poważne rocznice wcale nie muszą być nudne, a okazji do świętowania jest kilka: 1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, 3 maja będziemy obchodzić święto narodowe, 5 maja przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, a wielkimi krokami zbliża się też 450. rocznica unii lubelskiej.

– Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby wspólnie z nami świętowali jubileusze – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta miasta.

Dzwon i Piknik Europejski

Imprezowa kumulacja zacznie się 1 maja, gdy na pl. Litewskim stanie… okolicznościowy dzwon. – Został odlany 15 lat temu, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Ten dzwon będzie tutaj stać przez całą majówkę, każdy z mieszkańców będzie mógł go uruchomić – zapowiada Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta.

Niecodzienną atrakcją będzie też plenerowy koncert symfoniczny na pl. Litewskim (1 maja, godz. 18). Najpierw nasi filharmonicy będą grać litewską muzykę, później usłyszymy utwory dwóch lubelskich kompozytorów: Henryka Wieniawskiego i Karola Lipińskiego. – Wykona je najwybitniejszy polski skrzypek Konstanty Andrzej Kulka – cieszy się Wojciech Rodek, dyrektor Filharmonii Lubelskiej, któremu udało się zaprosić również chór z Wilna.

Przez pięć dni z rzędu (od 1 do 5 maja) na pl. Litewskim będzie organizowany Piknik Europejski z atrakcjami dla całych rodzin, grami, konkursami i nagrodami. Za każdym razem zbawa ma się zaczynać o godz. 13 i trwać do 18.

2 maja, czyli w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na pl. Litewskim będzie można się wcielić w jedną z postaci z obrazu „Unia Lubelska”, który został namalowany przez Jana Matejkę dla uczczenia 300. rocznicy unii. Po 150 latach Poławiacze Pereł Improv Teatr będą zapraszać do wspólnego zdjęcia na wzór obrazu Matejki. – Co 30 minut na planie zdjęciowym będzie się pojawiać nowy zespół statystów – obiecują organizatorzy. Zabawa potrwa od godz. 11 do 17.

Rodziny z dziećmi mogą się wybrać na spektakl „Fju, fju!” przygotowany specjalnie dla najmłodszych. Widowisko będzie wystawiane na wirydarzu Centrum Kultury 2, 3, 4 i 5 maja. Wystarczy przyjść przed godz. 14 i zająć dobre miejsce. Można się również wybrać na rodzinny spektakl o pechowej żyrafie, czyli „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek”. Przedstawienie będzie pokazywane na pl. Litewskim 2 maja o godz. 18 oraz 3 maja o godz. 16.

Święto Narodowe Trzeciego Maja nie obędzie się bez uroczystego apelu na pl. Litewskim (godz. 11.45) oraz następującej po nim defilady kompanii honorowych, jazdy konnej w historycznych mundurach oraz pojazdów historycznych, o godz. 13 każdy chętny będzie mógł zatańczyć poloneza, a o godz. 14.15 zacznie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej.

Jazz, potańcówka i tort Moniszki

Wieczór będzie już mniej podniosły: o godz. 19 na scenie na pl. Litewskim będą grane na żywo standardy jazzowe, o godz. 20 na wirydarzu Centrum Kultury zacznie się potańcówka pełna soulu i funku, natomiast o godz. 21 w multimedialnej fontannie po raz pierwszy pokazane będzie specjalne widowisko z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej. – Będzie można je obejrzeć także 4 i 5 maja – informuje Karapuda.

4 maja na pl. Litewskim będzie wystawiony spektakl muzyczny z wykorzystaniem piosenek Kabaretu Starszych Panów (początek o godz. 15), natomiast chorał gregoriański i muzyka cerkiewna będą muzyczną bazą spektaklu o zawarciu unii lubelskiej (godz. 17, bazylika dominikanów). Wieczorem (godz. 20, wirydarz CK) zacznie się impreza taneczna z muzyką świata.

Mało znana historia pomnika Unii Lubelskiej będzie tematem spektaklu „Duch Unii”, który przygotowuje Poławiacze Pereł Improv Teatr. Widzowie, którzy przyjdą 5 maja na pl. Litewski (o godz. 16) dowiedzą się, że pierwszy pomnik został zniszczony przez władze carskie, a ten obecny zawdzięczamy Stanisławowi Staszicowi.

Wieczorem plac wypełni muzyka Stanisława Moniuszki, bo tego dnia przypada 200. rocznica jego urodzin. Jeżeli ktoś będzie mieć ochotę na urodzinowy tort, powinien zajrzeć na Czechów, na osiedle Moniuszki. Impreza potrwa tu od godz. 12 do 16.

Wstęp na wszystkie wspomniane wydarzenia jest bezpłatny.

PEŁNY PROGRAM WYDARZEŃ

ŚWIĘTO DWÓCH UNII, Majówka na Litewskim, 1-5 maja 2019 r.

1 maja | 15-lecie Polski w Unii Europejskiej

12:00 Uroczyste odegranie hymnu Polski i hejnału Lublina | Podniesienie flagi Unii Europejskiej oraz wspólne odśpiewanie Ody do Radości | Otwarcie wystawy „Lublin w Unii Europejskiej – 15 lat” | plac przed Ratuszem

12:30 Uroczyste podniesienie flagi Unii Europejskiej | symboliczne uderzenie Dzwonu Europy | plac Litewski

13:00–18:00 Festiwal Dzieci – Piknik Europejski | piknik rodzinny, zabawy, warsztaty, spektakle oraz gry interaktywne i konkursy o Unii Europejskiej i europejskich projektach Lublina | plac Litewski

Piknik Europejski to wspólne rodzinne świętowanie 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w miłej i radosnej konwencji. W programie: animacje, gry i zabawy dla dzieci, quizy o Unii Europejskiej z przewidzianymi nagrodami, wielkoformatowe gry planszowe, interaktywna gra o Unii Europejskiej, malowanie na szkle, warsztaty sitodruku na ekotorbach, mini plac zabawa dla najmłodszych.

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie oraz Wydział Funduszy Europejskich UM Lublin

18:00 Koncert symfoniczny „Lublin dla Europy” | kompozycje polskie, litewskie oraz Oda do Radości (hymn Unii Europejskiej) w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej i Teatralnej w Wilnie, chóru Kameralnego Filharmonii Lubelskiej, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. H. Wieniawskiego pod dyrekcją Wojciecha Rodka | plac Litewski

Organizator: Miasto Lublin

Program:

Pakalnis – Uwertura romantyczna Lipiński – Fantazja na temat „Krakowiaków i górali” op. 23 Wieniawski – Legenda op. 7 Wieniawski – Polonez koncertowy D-dur op. 4 van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 (finał) Moniuszko – Mazur z opery „Straszny dwór”

2 maja | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

10:00 Uroczyste podniesienie flagi RP | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

10:30 Uroczyste podniesienie flagi RP | plac Litewski

11:00 Uroczyste podniesienie flagi RP | Urząd Miasta Lublin, plac Władysława Łokietka 1

11:00-17:00 | Matejko Foto Challenge – Ożywiona historia | scena na Litewskim

To próba przedstawienia kluczowego momentu historii Polski i jego bohaterów w formie współczesnej fotografii. Przyjdź i stań się bohaterem z obrazu Jana Matejki Unia Lubelska. Poławiacze Pereł Improv Teatr zapraszają do wspólnego zdjęcia na wzór dzieła z 1869 roku. Obraz został namalowany dla upamiętnienia 300. rocznicy podpisania Unii Polski i Litwy zawartej na Sejmie Walnym w Lublinie w 1569. Dziś w 450. rocznicę podpisania aktu, każdy może upamiętnić swój udział w tym niepowtarzalnym Jubileuszu. Rozpoczynamy o godzinie 11.00 i co 30 minut na planie zdjęciowym będzie pojawiać się nowy zespół statystów.

13:00-18:00 Festiwal Dzieci – Piknik Europejski | piknik rodzinny, zabawy, warsztaty, spektakle oraz gry interaktywne i konkursy o Unii Europejskiej | plac Litewski | Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

14:00 Spektakl Fju, fju! | spektakl dla najmłodszych | wirydarz Centrum Kultury w Lublinie (100 metrów od placu Litewskiego)

Fju fju! to spektakl dla maluchów, który powstał w nurcie teatru dla naj-najmłodszych (theatre for the very young). Dzieci wkraczają w ptasi świat z jego urokami i niebezpieczeństwami. Mogą aktywnie uczestniczyć w spektaklu pomagając Ptasiowi przyjść na świat, opiekując się nim i doświadczając kolejnych etapów jego stawania się prawdziwym ptakiem. Spektakl dostosowany jest do percepcji małego widza. Sama fabuła, choć zredukowana do minimum (co jest jednym z wyznaczników takiego teatru) pozwala dzieciom wczuć się w losy bohatera, który ma zupełnie podobne i ważkie problemy.

Występują: Izabela Śliwa, Dorota Porowska, Sylwia Lasok Wójcik

18:00 Spektakl Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek | spektakl dla młodzieży i dorosłych | scena plac Litewski

„Jeżeli komukolwiek może się coś złego przytrafić, to właśnie jej się przytrafi, taki urok żyrafi” obwieszcza wesoło Kameleon. Spektakl od 3 do 93 roku życia…

Żyrafa jest pechowa odkąd pamięta, a zwierzęta całej Afryki chowają się przed nią, aby nie ściągnąć na siebie jakiejś ałajćki lub większego niedajszef nieszczęścia. Pewnego dnia jednak stanie się coś nieoczekiwanego, co sprawi, że Żyrafa spotka wyjątkowych kompanów, dla których nie będzie kulą u nogi. Razem wyruszą na pewną wyprawę… Wesoła i mądra opowieść o przyjaźni i poszukiwaniu sensu w życiu. W drogę! Każdemu przypisany jest jakiś sens, tylko nie każdy go odnajduje.

Reżyseria: Daniel Adamczyk

Obsada: Anna Dudziak-Klempka, Ewelina Kamińska, Justyna Kazek, Dariusz Jeż, Marcin Mrowca, Jan Tuźnik; scenografia: Daniel Adamczyk, Celestyna Kostrubiec; oprawa muzyczna: Marcin Mrowca; światło: Krzysztof „Brzydal” Cybula; wykonanie scenografii: Piotr Wodzyński; produkcja: Anna Stępień, Celestyna Kostrubiec

3 maja | Święto Narodowe Trzeciego Maja

9:00 Uroczysta sesja Rady Miasta Lublin | Trybunał Koronny

10:00 Msza św. w intencji ojczyzny | Archikatedra lubelska

11:45 Uroczysty apel na placu Litewskim

12:30 Defilada kompanii honorowych, jazdy konnej w mundurach historycznych oraz pojazdów historycznych

13:00 Polonez dla Lublina | Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej oraz Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego | Ratusz – plac Litewski (koncert)

W dniu Święta Konstytucji 3 Maja wszyscy mieszkańcy Lublina zostaną zaproszeni do zatańczenia poloneza prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublin. Polonez będzie prowadzony przez „Kaniorowców”. Po zakończeniu poloneza odbędzie się koncert patriotyczny nawiązujący do Święta 3 Maja.

14:15 Koncert Orkiestry Wojskowej Garnizonu Lublin | plac Litewski

Koncert będzie obejmował pieśni patriotyczne w wykonaniu lubelskiej orkiestry wojskowej Garnizonu Lublin.

13:00-18:00 Festiwal Dzieci – Piknik Europejski | piknik rodzinny, zabawy, warsztaty, spektakle oraz gry interaktywne i konkursy o Unii Europejskiej | plac Litewski | Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

14:00 Spektakl Fju, fju! | spektakl dla najmłodszych | wirydarz Centrum Kultury w Lublinie (100 metrów od placu Litewskiego)

16:00 Spektakl Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek | spektakl dla młodzieży i dorosłych | scena plac Litewski

20:00 Europejski wieczór muzyki: Soul Service (Papa Zura, Cpt. Sparky, Burn Reynolds) | wirydarz Centrum Kultury w Lublinie (100 metrów od placu Litewskiego)

Soul Service DJ Team, znany z doskonałych kompilacji z polskim funkiem (i nie tylko). To wszystko składa się na wielobarwną, intrygującą mozaikę pulsującą tysiącem barw. Mówią o nich tak: „SOUL SERVICE to trzech płytowych szperaczy, których łączy muzyczna pasja, muzyka funk i soul, brudne brzmienia lat 60/70, mocne, niepokojące rytmy, jazzowe dęciaki oraz miłość do winylowej płyty i didżejskiego kunsztu to zarówno hobby, jak i sposób życia członków grupy. Są oni autorami albumów serii płytowej Polish Funk; przez lata prowadzili muzyczna audycje, a ze swoimi setami didżejskimi zwiedzili kluby i festiwale w kilkunastu krajach. Trzech żentelmenów czyli; Papa Zura, Cpt. Sparky, Burn Reynolds

19:00-21:00 Koncert Majowy Jazz | scena plac Litewski

Lubelscy Muzycy Right Music Quartet grając wszystkim znane europejskie i światowe standardy jazzowe, prezentują je słuchaczom w sposób mocno niestandardowy, ukazując ogromny potencjał improwizacyjny zawarty, w na pozór tak dobrze znanych melodiach.

Gabriel Menet – piano

Krzysztof Redas – perkusja

Michał Kowalczyk – bas

Andrzej Flis – saksofon

21:00 Inauguracja pokazów „Unia Narodów” na fontannach multimedialnych | plac Litewski

4 maja

13:00-18:00 Festiwal Dzieci – Piknik Europejski | piknik rodzinny, zabawy, warsztaty, spektakle oraz gry interaktywne i konkursy o Unii Europejskiej | plac Litewski | Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

14:00 Spektakl Fju, fju! | spektakl dla najmłodszych | wirydarz Centrum Kultury w Lublinie (100 metrów od placu Litewskiego)

15:00 Teatr Seniora – Kabaret Starszych Pań i Panów | spektakl muzyczny z wykorzystaniem piosenek Jeremiego Przybory i muzyki Jerzego Wasowskiego | scena plac Litewski

17:00 Spektakl Te Deum Laudamus! | Bazylika oo. Dominikanów, wirydarz duży Bohaterem spektaklu będzie król Zygmunt August, który zjawił się w klasztorze Ojców dominikanów po zaprzysiężeniu aktu Unii Lubelskiej, aby uroczyście odśpiewać Te Deum Laudamus, jako podziękowanie za doprowadzenie do końca obrad Sejmu. Jego umiejętności wokalne, brak potomka, koniec dynastii Jagiellonów oraz zlecenie wykonania płaskorzeźby (dwie postaci: Polska i Litwa) nad wejściem do dominikańskiego wirydarza będą stanowić kanwę naszej opowieści. Muzycznie spektakl oparty będzie na chorale gregoriańskim oraz muzyce cerkiewnej.

Spektakl w wykonaniu Poławiacze Pereł Improv Teatr w ramach Sezonu Lublin.

20:00 Europejski wieczór muzyki: Brass & Beat (Janek Taraszkiewicz (Ya-Neck), Marcin Suszek ‘Sushkin’, Rafał Maj) | wirydarz Centrum Kultury w Lublinie (100 metrów od placu Litewskiego)

Brass & Beat to live-act czyli granie piosenek przez DJ-a, do których na żywo dźwięki dogrywają muzycy: trębacz i congista. Dzięki temu, brzmienia DJ-a wzbogacane są o elementy perkusyjne i melodyczne. Tworzy to unikalne połączenie – najlepiej sprawdzające się w klimatach world music. Występują: Janek Taraszkiewicz (Ya-Neck); Marcin Suszek “Sushkin”; Rafał Maj.

21:00 Pokazy Unia Narodów na fontannach multimedialnych | plac Litewski

5 maja

13:00-18:00 Festiwal Dzieci – Piknik Europejski | piknik rodzinny, zabawy, warsztaty, spektakle oraz gry interaktywne i konkursy o Unii Europejskiej | plac Litewski | Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

14:00 Spektakl Fju, fju! | spektakl dla najmłodszych | wirydarz Centrum Kultury w Lublinie (100 metrów od placu Litewskiego)

16:00 Spektakl Duch Unii! | scena plac Litewski

Spektakl oparty na historii powstania pomnika Unii Lubelskiej, o powstaniu pierwszego pomnika, o zniszczeniu go przez Władze Carskie i o Stanisławie Staszicu, z którego inicjatywy powstał pomnik w obecnym kształcie. Pokusimy się także o refleksję na temat obecnych stosunków polsko-litewskich, polsko-ukraińskich oraz polsko-białoruskich. Będzie to także muzyczna podróż przez wieki (od XVI do XXI wieku). Spektakl w wykonaniu Poławiacze Pereł Improv Teatr w ramach Sezonu Lublin.

Święto 200. urodzin Stanisława Moniuszki

Osiedle Stanisława Moniuszki (Czechów)

12:00-16:00 urodziny Moniuszki: piknik rodzinny, koncert, konkursy wiedzy, widowiska taneczne, gry terenowe, animacje dla dzieci, działania plastyczne, uroczysty tort

Plac Litewski

18:00-20:00 projekcja opery „Straszny Dwór”

20:30-22:00 koncert najpiękniejszych arii i pieśni Stanisława Moniuszki

Projekt „Moniuszko 200.” zakłada realizację cyklu wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzacyjno-naukowym. Ideą programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych i utrwalenie jego dorobku w świadomości dzisiejszej publiczności. 5 maja 2019 r., w godz. 12:00-16:00 na osiedlu Stanisława Moniuszki zapraszamy do udziału w działaniach artystyczno-edukacyjnych związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W programie: prezentacje taneczne, animacje dla dzieci, quizy i konkursy, gry terenowe. Dla wszystkich chętnych przewidziano wspólne śpiewanie pieśni i czytanie listów do kompozytora. Z kolei w godz. 18:00-22:00, na placu Litewskim, odbędzie się uroczysty finał wspólnego świętowania urodzin Stanisława Moniuszki. Program wydarzeń obejmuje projekcję opery „Straszny Dwór” w realizacji Teatru Wielkiego-Opery Narodowej i koncert najpiękniejszych arii i pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu muzyków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków - Oddział Lubelski. Usłyszymy m.in. Mazura z „Halki", arię Skołuby „Ten zegar stary” z opery „Straszny Dwór”, arię Stefana „Cisza dokoła” czy duet „Już płonie ogień”.

Organizator: Biuro Roku Moniuszko200 - Teatr Wielki Opera Narodowa, Miasto Lublin, Dom Kultury SM „Czechów”, Centrum Kultury w Lublinie.