Diaporamy Radosława Bułtowicza w Labiryncie

Będzie to widowisko na pograniczu filmu i fotografii. Pokazowi diaporam Radosława Bułtowicza będzie towarzyszyć ścieżka dźwiękowa w wykonaniu Maliny i Ady Bułtowicz. Całość rozegra się w przestrzeni wystawy "Piosenka o mojej rodzinie".



- Czy ucieczka to dobry sposób na przebodźcowanie? Czy pustostany i nieużytki to słuszny cel pielgrzymki? Czy matecznik jest ziemią obiecaną dla Włóczykija? Skąd bierze się chęć dezercji społecznej, niczym u samotnego pingwina-kamikadze? Próbą odpowiedzi na te pytania, będzie udźwiękowiona projekcja analogowa o charakterze performatywnym - zapowiada artysta.



Radosław /eRBu/ Bułtowicz to artysta wizualny, współpracujący przy spektaklach, koncertach i innych wydarzenia. Realizuje "mapping" sceny lub wnętrza, w myśl idei, że ekran to za mało.



- eRBu często używa płynów w wizualizacjach – korzysta m.in. z diaskopów, co daje możliwość "zfalowania" ekranu i całej przestrzeni. Wymienione ornamenty tła wraz z wrażeniem animacji poklatkowej realizuje za pomocą urządzeń analogowych - opowiadają organizatorzy.,



