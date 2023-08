Dożynki Dworskie w Skansenie

Wspólne świętowanie zainauguruje barwny orszak dożynkowy, który przejdzie z Chałupy z Urzędowa w sektorze Wyżyny Lubelskiej do Kościoła z Matczyna w muzealnym Miasteczku, gdzie odbędzie się Msza święta. Następnie korowód wyruszy do Dworu z Żyrzyna.



- Tak jak dawniej, także i w nadchodzącą niedzielę najważniejszym momentem uroczystości będzie wręczenie wieńców dożynkowych gospodarzowi - zapowiadają organizatorzy. Będzie to nawiązanie do tradycji dożynkowych z majątków pp. Krychowskich i Kiełczewskich.



Warto dodać, że także w niedzielę odbędzie się ostatnia w tym sezonie potańcówka w skansenie. O godz. 19.15 w sektorze Roztocze do tańca w klimatach międzywojnia porwie uczestników Maciejowa Kapela. Organizatorzy zachęcają do przebrania się w strój z epoki.



Wstęp na wydarzenia: 15/25 zł.