Nie tylko rajd rowerowy. Europejski Tydzień Mobilności w Puławach

Europejski Tydzień Mobilności to pomysł, który w życie w 2002 roku wprowadziła Komisja Europejska. Celem projektu jest zachęcanie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń.



W Puławach każdego dnia, od 16 do 22 września, będzie można liczyć na różnorodne atrakcje. W piątek już o godz. 12 na placu przy Pałacu Marynki odbędzie się wspólne sprzątanie świata, w którym udział będą mogli wziąć wszyscy chętni.



W sobotę o godz. 10 młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach i zawodach na deskorolkach i hulajnogach, które odbędą sią w Skate Parku przy ul. Niemcewicza 2. Tricki uczestników ocenią profesjonalni sędziowie, przewidziane są atrakcyjne nagrody, muzykę zapewni Dj Shoodie. Podczas zawodów zagra puławski raper Maślany.



Z kolei w niedzielę odbędzie się finał akcji "Rowerowa Stolica Polski", który zakończy się Rajdem Rowerowym. Start o godz. 15 na Marinie Puławy.



W kolejnym tygodniu w godzinach porannych Dom Chemika (ul. Wojska Polskiego 4) zaprosi m.in. na konkurs wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego dla przedszkolaków oraz animacje taneczne dla młodzieży z puławskich szkół.



Na finał tegorocznej edycji wydarzenia, 22 września na Skwerze Niepodległości odbędzie się event podsumowujący wydarzenie. W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu będzie można wziąć udział w rajdzie ulicami miasta, który zaplanowano na godz. 16.30. Tego dnia nie zabraknie atrakcji dla rodzin, animacji dla dzieci, występów artystycznych i konkursów.