Kabaret Młodych Panów wystąpi w Puławach

"To jest chore" to najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, która - jak każdy ich program - dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień.



- Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których w tym programie nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt. Wszystko wykonane na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem - wymieniają organizatorzy.



Bilety w cenie 75/85 zł do nabycia na platformach biletyna.pl i kupbilecik.pl oraz w kasie Domu Chemika.