Kolejne wydarzenia z cyklu "Biblioteka zawsze blisko" w Bychawie

Będzie to już piąte tego typu partnerstwo zawarte w ramach projektu "Biblioteka zawsze blisko". Przypomnijmy, że ma on na celu szeroko pojętą promocję czytelnictwa, na którą składa się szereg działań, takich jak szkolenia dla bibliotekarzy czy warsztaty.



Wydarzeniu, które odbędzie się w siedzibie przedszkola o godz. 10, towarzyszyć będzie wręczenie certyfikatu Ambasadora Czytelnictwa w Gminie Bychawa oraz Biblioteczki Ambasadora czyli unikatowej półki na książki, zaprojektowanej i wykonanej przez bychawian podczas warsztatów rękodzielniczo-integracyjnych.



Podczas spotkania zaplanowano również występ autora edukacyjnych bajek dla dzieci - popularnego Pana Poety.



Warto także dodać, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie ogłosiła wyjątkowy konkurs na ciekawe inicjatywy mieszkańców Gminy Bychawa. Jest on skierowany do grup nieformalnych (min 3 osoby), które mają pomysł na działanie w sferze społeczno-kulturalnej, z uwzględnieniem promocji literatury. Do zdobycia są mini granty w kwocie od 3 do 6 tysięcy. Jak podkreślają inicjatorzy projektu - konkurs jest czymś absolutnie wyjątkowym, co w bibliotece zdarza się po raz pierwszy w historii.



Wnioski można składać do 10 maja 2022 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.biblioteka.bychawa.pl oraz w siedzibie instytucji przy ul. Piłsudskiego 34.