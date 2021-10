Lublin. Jedyny taki kierunek w Polsce ma nową pracownię

W środę przekazano do użytku nową pracownię biokosmetologii. Studentki Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego mają do dyspozycji łóżka do zabiegów kosmetycznych, stanowiska z podświetlanymi lustrami do nauki wykonywania makijażu a także stanowisko kosmetyki paznokci.