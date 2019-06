Lublin: Piknik Motoryzacyjny z okazji Dnia Ojca. Będzie sporo atrakcji

Zjadą się miłośnicy samochodów, którzy zaprezentują swoje nietypowe auta. Będzie można zobaczyć przekrój historii motoryzacji z całego świata i porozmawiać z właścicielami nietypowych pojazdów. Udział zapowiedziało już ponad 200 kierowców z lubelskich klubów motoryzacyjnych. Początek wydarzenia o godzinie 11. Piknik potrwa do 15.



Na parkingu pojawią się stare samochody klasyczne, stuningowane lub takie, które zostały zbudowane od zera przez właścicieli. Nie zabraknie też tych najnowocześniejszych, naszpikowanych nowymi technologiami oraz udogodnieniami. – Dzień Ojca to święto, o którym mało mówi się w Polsce – wyjaśnia Krzysztof Żurawski ze stowarzyszenia Lubelskie Klasyki Nocą. – Częściej słychać o wydarzeniach organizowanych z okazji Dnia Dziecka, czy Dnia Matki. Ojcowie są w tym wszystkim pomijani. Dlatego postanowiliśmy uczcić to święto w klasyczny sposób, czyli organizując piknik motoryzacyjny dla całym rodzin – dodaje Krzysztof Żurawski.



Piknik to doskonała okazja, by ojcowie mogli pokazać samochody ze swojej młodości, znane chociażby z plakatów wieszanych w pokojach. To także prezentacja najnowszych pojazdów, również egzotycznych i okazja, by porozmawiać z ich właścicielami. Poza organizatorem wydarzenia – stowarzyszeniem Lubelskie Klasyki Nocą, swój udział zapowiedzieli m.in. Low Lublin, Amcar Lublin, Grupa Subaru, Grupa Volvo, Grupa Mercedes i wiele innych.



Ale to nie wszystko. Chętni będą mogli spróbować swoich sił za kierownicą Drift Trike – czyli trójkołowych maszyn służących do jazdy w poślizgu. Miłośnicy mocnych brzmień także znajdą coś dla siebie. Jedna z najbardziej znanych w Polsce firm, zajmująca się zabudową Car Audio - Dobry Ton - zaprezentuje Volkswagena Passata CC, który ma w sobie więcej sprzętu audio niż nie jedna sala koncertowa. Na fanów car-wrappingu czekają z kolei specjaliści z Ubieramysamochody.pl, którzy pokażą nowe projekty aut oklejanych specjalną folią i grafiką reklamową. Będzie można zobaczyć np. zmienione Audi R8.



Piknik to także okazja by promować bezpieczeństwo za kierownicą oraz by szkolić uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pomogą w tym strażacy z OSP Wilczopole oraz eksperci z Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.



Najmłodsi także nie będą się nudzić. Czekają na nich m.in. place zabaw, tor rowerowy i mini skate park oraz lody zlokalizowane na terenie Skende Shopping i Ikea. Będzie można zjeść także polskie dania z grilla.