Nowa wystawa w Galerii Białej

Tytuł wystawy odnosi się do słów pewnego niemieckiego fotografa, który w połowie lat 80. gości w Lublinie. Widząc szyldy z napisami: "art. papiernicze", "art. spożywcze" itd., był pewien że odnoszą się one do sztuki. Wokół słowa "artykuł" twórcy wystawy budują jej znaczenie.

- Tytuł wystawy podkreśla wieloznaczność słowa "artykuł" – jego skrót, który wspomnianemu cudzoziemcowi sugerował sztukę. Artykuł oznacza również tekst publicystyczny, literacki lub naukowy obok oznaczenia rzeczy, które są przedmiotem transakcji. Wystawa odnosi się do przedmiotów – obiektów sztuki z wyartykułowaną wizualnością, które ubogacają miejsce, przestrzeń, zdobią ją i wypełniają - twierdzą organizatorzy.

Na wystawie zaprezentowane zostaną premierowe prace artystów z całej Polski, którzy swoje dzieła przygotowali specjalnie na tę okazję. Będą również prace już zrealizowane, ale nigdy nie prezentowane w lubelskiej galerii.

W Galerii Białej nastąpi metamorfoza wszystkich sal wystawienniczych. Kuratorką ekspozycji jest Anna Nawrot.