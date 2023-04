"Planeta Lublin" - wystawa w DKL LSM

Piotr Fąfrowicz to artysta malarz i ilustrator, obchodzący w tym roku 35-lecie swojej twórczości artystycznej. Laureat wielu prestiżowych nagród. Malarstwo i ilustracje artysty można było podziwiać m. in. w USA, Szwajcarii, we Włoszech, Francji i w Japonii.

Na wystawie zatytułowanej "Planeta Lublin" będzie można zobaczyć dzieła przedstawiające miasto, z jego charakterystyczną architekturą.

-Wernisaż będzie niepowtarzalną okazją do spojrzenia na Lublin oczami Artysty i zanurzenia się w poetyckim klimacie jego dzieł - zachęcają organizatorzy.

Wstęp wolny.