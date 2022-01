Stand-up w Lublinie. Michał Pałubski i Damian Usewicz

Damian "Viking" Usewicz to komik ze Szczecina, obecny na scenie od ponad 10 lat. W swoich występach nieszablonowo porusza tematy z życia wzięte okraszając je czarnym humorem i mnóstwem dystansu do siebie. W Lublinie wystąpi z programem "Życie 3.0".



Z kolei Michał Pałubski, były członek krakowskiej Formacji Chatelet, zaprezentuje program "Jak myślisz, że jest ok - to nie jest ok".



Bilety na wydarzenie kosztują 35 zł. Wejściówki dostępne m.in. na platformie kupbilecik.pl.