To będzie największa lekcja jogi? W sobotę bicie rekordu na placu Litewskim

Zaplanowany na 2 lipca Piknik z Jogą będzie zwieńczeniem dwutygodniowych działań promujących zdrowy tryb życia, a w szczególności uprawianie jogi. Jeszcze do końca tygodnia wieczorami w Parku Ludowym można brać udział w bezpłatnych zajęciach relaksacyjnych, na które składają się m.in. ćwiczenia oddechowe.



Sobotni finał projektu będzie obfitował w wiele darmowych atrakcji. Od godz. 10 na placu Litewskim realizowane będą warsztaty, animacje dla dzieci czy koncerty. Dominować będzie jednak joga. Zamiarem organizatorów jest stworzenie przestrzeni dla zabawy, relaksu i wyciszenia.



Wśród propozycji warsztatowych będą m.in. nauka automasażu czy akupresury, zajęcia artystyczne polegające na wykonywaniu ozdób czy kwiatowego makijażu. Będzie też coś dla smakoszy, czyli kuchnia roślinna.



Dla dzieci zorganizowana zostanie specjalna eko strefę pełną pomysłów na kolorową i wesołą zabawę.



Z kolei wieczorem, o godz. 20, na scenie wystąpi zespół Atmasfera. To ukraińska formacja prezentująca muzykę z pogranicza world music i yoga music.



- Tworzą muzykę o niewyobrażalnej energii i harmonii – taką, która dotyka serca i przynosi ukojenie dla umysłu. Artyści swoimi czarującymi głosami i muzyką przenoszą publiczność w magiczne wymiary i tworzą niezapomnianą atmosferę jedności - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Jednym z kluczowych punktów programu Pikniku z Jogą będzie próba pobicia rekordu Polski w największej lekcji jogi. To wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.30, a do udziału w nim zaproszeni są wszyscy chętni bez względu na stopień zaawansowania. Warto zabrać ze sobą matę i wziąć udział w zajęciach, na które złożą się proste asany i ćwiczenia oddechowe.



Dla tych, którzy przyprowadzą ze sobą największą liczbę osób, organizatorzy szykują nagrodę specjalną. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny.