Trzy oblicza współczesnej literatury. W Lublinie powstała Scena Poetycka

W piątek o godz. 18 w Domu Słów (ul. Królewska 17) nadarzy się okazja do poznania idei poezji mówionej, czyli "spoken word". Gościem wydarzenia będzie Rudka Zydel - poetka i performerka, pierwsza zwyciężczyni Ogólnopolskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego i finalistka Europejskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego w Brukseli.



O godz. 20 wszyscy chętni będą mogli sami wziąć udział w slamie i wystąpić ze swoją twórczością przed publicznością. Mimo poezji w nazwie wydarzenia mile widziana będą proza, kawałki rapowane, manifesty i wszystko, co pomiędzy. Wydarzenie poprowadzą Joanna Jastrzębska i Katarzyna Kozak, twórczynie podcastu literackiego Rewers. Zgłoszenia można przesyłać na adres fundacja.heuresis@gmail.com. Dla niezdecydowanych będzie też możliwość zapisania się na 30 minut przed slamem.



Tego wieczora w Domu Słów będzie dostępna również wystawa kolaży poetyckich Kasi Kozak. Autorka jest reporterką radiową i studentką drugiego roku etnologii na UW.



Ponadto 8 października organizatorzy zaproszą na warsztaty slamerskie poprowadzone przez Olę Korczak występującą na slamach pod pseudonimem Wiosna. Jest warszawską nauczycielką języka polskiego, etyki i filozofii, a także poetką performatywną. Zgłoszenia można przesyłać na adres fundacja.heuresis@gmail.com.



To jednak zaledwie początek propozycji przygotowanych przez Fundację Heuresis w ramach Sceny Poetyckiej. W planach będą jeszcze dwa wydarzenia, które zorganizowane zostaną w październiku i listopadzie.



- Wydarzenia są skierowane do osób, które lubią czytać i pisać poezję, ale też prozę; do tych, którzy pragną spróbować swoich sił w tworzeniu lub szukają sposobów na wyrażenie siebie. A ponieważ wiele takich osób szczególnie na początku swojej drogi ma problem ze znalezieniem ludzi podobnych do siebie, Scena Poetycka chce być dla nich miejscem spotkań - mówi Magdalena Krasuska z Fundacji Heuresis.



Lublin w przyszłym roku stanie się Europejską Stolicą Młodzieży, dlatego jesienna Scena Poetycka w sposób szczególny chce trafiać do uczennic i uczniów, studentów i studentek oraz osób do 30. roku życia.