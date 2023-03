Tydzień Świadomości Autyzmu w Warsztatach Kultury

31 marca o godz. 17 odbędzie się spotkanie z Karoliną "Szarosen" Plewińską, autorką wystawy "Autyzm Rysowany". Autorka sama będąc w spektrum autyzmu prezentuje serię satyrycznych rysunków.

Z kolei w sobotę o godz. 10.30 będzie można wziąć udział w warsztacie krawieckim, podczas którego uczestnicy uszyją recyklingowy hamak brazylijski służący do stymulacji układu przedsionkowego oraz zmysłu równowagi. Zajęcia dedykowane są opiekunom oraz osobom pracującym z dziećmi z wyzwaniami sensorycznymi.

Szereg wydarzeń Warsztaty Kultury zorganizują w niedzielę, 2 kwietnia. Najpierw o godz. 11 odbędzie się spotkanie z literaturą autorstwa osób w spektrum autyzmu. Zaproszeni goście opowiedzą o perspektywie widzenia świata przez osoby w spektrum, o ich niezwykłej wrażliwości literackiej, o procesie tworzenia, sensie pisania oraz o celach, jakie ma ono spełniać.

Będzie można również wziąć udział w wyjątkowej akcji szycia mobilnych stref ciszy z filcu, które trafią do lubelskich szkół, przedszkoli czy bibliotek. Akcja prowadzona będzie o godz. 14, 15, 16 i 17.

- Mobilna strefa ciszy to przenośna bezpieczna przestrzeń, gdzie dziecko może się schować przed zewnętrznymi bodźcami, aby spróbować dojść do równowagi oraz poradzić sobie w trudnej sensorycznie sytuacji - mówią organizatorzy wydarzenia.

Z kolei na godz. 18.30 zaplanowano projekcję filmu "Nadzwyczajni". Dzieło Nakache‘a i Toledano to kino pełne ciepła, które niektórych być może zmotywuje do wyciągnięcia pomocnej dłoni do tych, którzy nie są przystosowani do życia we współczesnym świecie.

W poniedziałek, 3 kwietnia o godz. 8 i 11 dzieci w wieku 11-16 lat zobaczą film "X+Y". Po seansie odbędzie się dyskusja na temat neuroróżnorodności, tolerancji, wykluczeniu w grupach rówieśniczych.

5 kwietnia Warsztaty Kultury zorganizują oprowadzania kuratorskie po wspomnianej już wystawie "Autyzm Rysowany".

Ostatnim wydarzeniem z cyklu będą warsztaty tworzenia budek dla ptaków. Uczestnicy poznają zasady zawieszania i czyszczenia takich budek oraz ich małych mieszkańców, którzy będą mogli się do takich miejsc wprowadzić. Warsztaty odbędą się 15 kwietnia o godz. 11 i 12.

Wydarzenia są bezpłatne. Na część z nich obowiązują zapisy online. Szczegóły dostępne na stronie internetowej instytucji.

Harmonogram wydarzeń:

31 marca 2023 | Spotkanie z Karoliną „Szarosen” Plewińską, autorką wystawy Autyzm Rysowany

1 kwietnia 2023 | Sensoryczny Plac Zabaw: Recyklingowy hamak brazylijski

2 kwietnia 2023 | Autystyczna Perspektywa, czyli spotkanie z literaturą autorstwa osób w spektrum autyzmu

2 kwietnia 2023 | Szyjemy Mobilne Strefy Ciszy dla lubelskich placówek oświaty

2 kwietnia 2023 | Autyzm, jesteśmy tu! – pokaz filmu „Nadzwyczajni”

3 kwietnia 2023 | Zrozumieć autyzm – pokaz filmu „X+Y” oraz lekcja różnorodności

5 kwietnia 2023 | Wystawa Autyzm Rysowany: oprowadzanie kuratorskie

15 kwietnia 2023 | Spektrum zainteresowań: Budki dla ptaków