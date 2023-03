"Uwolnij ciucha" - edycja wiosenna

Fundacja Kognitiv zaprasza na czwartą edycję akcji "Uwolnij ciucha", która zostanie zorganizowana po raz pierwszy od trzech lat. Wszyscy chętni mogą przynieść do Centrum Spotkania Kultur swoje ubrania (w dobrym stanie), które są już za małe lub po prostu się znudziły. Można je przynosić do specjalnej strefy w dniach 30-31 marca od godz. 8 do 20 oraz 1 kwietnia od godz. 8 do 12.



Z kolei 2 kwietnia w godz. 11-16 będzie można na miejscu obejrzeć oddaną odzież i wybrać coś dla siebie. Samo wydarzenie ma formułę charytatywną. Tym razem organizatorzy będą zbierać fundusze na rehabilitację Helenki Celewicz (#UśmiechHelenki), cierpiącej na SMA.



W niedzielę będzie też można liczyć na wydarzenia dodatkowe. Organizatorzy zaproszą m.in. na pokaz filmu "The True Cost" odsłaniającego kulisy przemysłu tekstylnego.