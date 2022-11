Jak napisać opowiadanie? Warsztaty flash fiction w Domu Słów

Warsztaty poprowadzi prozaik, scenarzysta komiksowy i slamer, Maciej Tuora (1988). Autor prowadzi warsztaty pisania, zajęcia na uniwersytecie i spotkania literackie.



– Opowieść to puzzle, do których często nie ma pomocniczego obrazka, składamy je sami: czytając książki, oglądając serial, grając w grę. To miniaturowe mechanizmy, do którego nie ma dołączonej instrukcji. To narzędzia wrzucone z pozoru niedbale do jednej skrzynki. Ale te puzzle da się ułożyć, mechanizmy rozkładają się i składają, a skrzynkę wystarczy jedynie uporządkować – mówi Maciej Tuora.



Uczestnicy zajęć poznają różnorodne fabuły, ich schematy i mechanizmy, popracują nad opowieściami. - Flash fiction to idealny gatunek w czasach, gdy minutowe wideo w mediach społecznościowych potrafi mieć fabułę dobrego filmu, a my opowiadamy o swoim życiu w krótkich Stories, które znikają po 24 godzinach czy na slamach, gdzie jedna opowieść trwa od 3 do 5 minut - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Warsztaty są bezpłatne. Limit: 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy: e-mail na fundacja.heuresis@gmail.com z dopiskiem "warsztaty flash fiction".