Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [19-21.11]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 19 listopada – 21 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: The Met Live in HD: Borys Godunow – 18.55 NIEDZIELA: Koncert dla dzieci – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Czego nie widać – 19.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Calineczka – 09.30, 11.30; SOBOTA: Calineczka – 16.00 NIEDZIELA: Calineczka – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Skrzypek na dachu – 18.00 NIEDZIELA: Po polsku z Muzycznym – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Recital organowy – 19.00 NIEDZIELA: Noc w Operze – 18.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 11.30, 17.10, 19.30, 21.50; Diuna – 20.40; Eternals 2D dubbing – 12.30, 15.40, 18.50; Eternals 2D napisy – 21.20; Furioza – 21.30; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 16.40, 19.00; Nie czas umierać – 13.50, 17.20; Pitbull – 15.30, 18.00, 20.30, 22.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 09.00, 11.00, 13.40, 16.20, 19.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 18.10, 20.50, 21.40; Psi Patrol Film – 10.30; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.40, 14.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.20, 11.10, 13.20, 15.00; Ron Usterka – 10.20, 12.30; Spencer – 17.00; To musi być miłość – 19.20; Venom: Carnage dubbing – 12.40, 15.00; Wilk, lew i ja – 09.00, 10.30; Wilk na 100% - 11.40, 13.50, 16.00 SOBOTA NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 12.30, 17.10, 19.30, 21.50; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.10; Diuna – 20.40; Eternals 2D dubbing – 12.30, 15.40, 18.50; Eternals 2D napisy – 21.20; Furioza – 21.30; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 16.40, 19.00; Nie czas umierać – 10.30, 17.20; Pitbull – 15.30, 18.00, 20.30, 22.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 18.10, 20.50, 21.40; Psi Patrol Film – 10.30; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.20, 12.30, 14.40; Rodzina Addamsów 2 – 10.20, 13.20, 15.00; Ron Usterka – 10.20, 12.30; Spencer – 17.00; To musi być miłość – 14.50, 19.20; Venom: Carnage dubbing – 12.40, 15.00; Wilk, lew i ja – 10.15; Wilk na 100% - 13.50, 16.00

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Diuna – 17.20; Eternals 2D dubbing – 11.10, 14.20; Eternals 2D napisy – 17.30, 20.40; Furioza – 16.40; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 19.30, 21.50; Nie czas umierać – 20.30; Pitbull – 16.30, 19.00, 21.30; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D dubbing – 10.50, 13.30, 16.10, 18.50; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D napisy – 17.40, 20.20, 21.30; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX dubbing – 11.20, 14.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX napisy – 16.40, 19.20, 22.00; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.00, 11.00, 13.10; Rodzina Addamsów 2 – 09.00, 12.00, 12.15, 14.20; Ron Usterka – 10.00, 11.40, 14.20; Spencer – 14.00; To musi być miłość – 12.10, 18.50, 21.10; Venom: Carnage 2D dubbing – 15.10; Wilk, lew i ja – 10.00, 11.00, 13.10, 15.20, 16.30 SOBOTA NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 14.00, 16.20, 18.40, 21.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 12.15; Diuna – 17.20; Eternals 2D dubbing – 11.10, 14.20; Eternals 2D napisy – 17.30, 20.40; Furioza – 16.40; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 19.30, 21.50; Nie czas umierać – 20.30; Pitbull – 16.30, 19.00, 21.30; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D dubbing – 10.50, 13.30, 16.10, 18.50; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D napisy – 17.40, 20.20, 21.30; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX dubbing – 11.20, 14.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX napisy – 16.40, 19.20, 22.00; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.00, 11.00, 13.10; Rodzina Addamsów 2 – 12.00, 14.20; Ron Usterka – 10.00, 11.40, 14.20; Spencer – 14.00; To musi być miłość – 12.10, 18.50, 21.10; Venom: Carnage 2D dubbing – 15.10; Wilk, lew i ja – 10.00, 11.00, 13.10, 15.20, 16.30

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 13.05, 15.35, 18.05, 20.35; Diuna – 14.00, 17.35, 20.55; Eternals 2D dubbing – 10.00; Eternals 2D napisy – 13.20, 16.40, 20.05; Furioza – 14.40, 20.10; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.55, 20.25; Nie czas umierać – 10.45; Pitbull – 12.15, 14.50, 17.25, 20.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 14.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 17.00, 19.50; Psi Patrol Film – 10.50; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 10.15, 12.45, 17.10; Rodzina Addamsów 2 – 10.00, 12.20; Rodzinka rządzi – 10.10; Spencer – 10.05; To musi być miłość – 19.30, 21.45; Venom: Carnage dubbing – 14.55; Wilk, lew i ja – 10.30, 12.55, 15.20, 17.45 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 13.05, 15.35, 18.05, 20.35; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.45; Diuna – 15.15, 17.35, 20.55; Eternals 2D dubbing – 10.00; Eternals 2D napisy – 13.20, 16.40, 20.05; Furioza – 10.45, 14.40; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.55, 20.25; Nie czas umierać – 20.15; Pitbull – 12.15, 14.50, 17.25, 20.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 14.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 17.00, 19.50; Poranki: Masza i niedźwiedź – 10.00; Psi Patrol Film – 10.05; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 10.15, 12.45, 17.15; Rodzina Addamsów 2 – 10.00, 12.20; Rodzinka rządzi – 10.10; To musi być miłość – 19.30, 21.45; Venom: Carnage dubbing – 15.00; Wilk, lew i ja – 10.30, 12.55, 15.20, 17.45 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 13.05, 15.35, 18.05, 20.35; Clifford. Wielki czerwony pies – 11.45; Diuna – 14.15, 17.35, 20.55; Eternals 2D dubbing – 10.00; Eternals 2D napisy – 13.20, 16.40, 20.05; Furioza – 14.40, 20.15; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.55, 20.25; Nie czas umierać – 10.45; Pitbull – 12.15, 14.50, 17.25, 20.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 14.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 17.00, 19.50; Poranki: Masza i niedźwiedź – 10.00; Psi Patrol Film – 10.00; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 10.15, 12.45, 17.15; Rodzina Addamsów 2 – 12.20; Rodzinka rządzi – 10.10; Spencer – 10.05; To musi być miłość – 19.30, 21.45; Venom: Carnage dubbing – 15.00; Wilk, lew i ja – 10.30, 12.55, 15.20, 17.45

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Wilk, lew i ja – 08.30, 11.00; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 09.15, 10.45; Nędzarz i madame – 13.15, 16.00, 18.00; Bo we mnie jest seks – 14.00, 20.15; Psie pazury – 15.30; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 18.15, 20.30 SOBOTA: Wilk, lew i ja – 12.15; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.00, 14.00; Nędzarz i madame – 13.30, 15.45; Bo we mnie jest seks – 10.15, 16.00, 18.00; Psie pazury – 20.00; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 10.00, 18.15, 20.30 NIEDZIELA: Wilk, lew i ja – 12.15; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.00, 14.00; Nędzarz i madame – 13.30, 15.45; Bo we mnie jest seks –16.00, 18.00; Psie pazury – 20.00; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun –18.15, 20.30

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Krótko o COVID-19 – 17.30; LFF: Łotewskie klasyki – 18.00; LFF: Fokus: Emocje, cz. 1 – 19.00; LFF: Kryzys męskości? – 20.30 SOBOTA: LFF: Rodzinne sprawy – 15.00; LFF: Na progu dorosłości – 17.00; LFF: Moje wspaniałe życie – 18.00; LFF: Foksus Pomysł – 18.30; LFF: Fokus Temat – 20.15; 15 lat LFF – 22.00 NIEDZIELA: LFF: Animowany świat – 16.30; LFF: Kraina cienia – 18.00; LFF: Fokus Eksperyment – 18.00; LFF: Być kobietą – 19.15

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Splat!FilmFest: Cannon Arm. Król zręcznościówek – 15.00; Splat!FilmFest: Słabsze ogniwo – 17.00; Splat!FilmFest: Co widział Jozjasz – 19.00; Splat!FilmFest: Mother Schmuckers – 21.30; Splat!FilmFest: Violation – 23.00 SOBOTA: Splat!FilmFest: Blok filmów krótkometrażowych – 12.30; Splat!FilmFest: Kochanie, nie uwierzysz – 14.00; Splat!FilmFest: Potato śni o Ameryce – 16.00; Splat!FilmFest: Pokój gościnny – 18.00; Splat!FilmFest: Titane – 20.00; Splat!FilmFest: Dzika frajda – 22.00 NIEDZIELA: Splat!FilmFest: Blok filmów krótkometrażowych – 13.40; Splat!FilmFest: Park rozrywki – 15.10; Splat!FilmFest: Nocni łowcy – 16.30; Splat!FilmFest: Przekroczyć błękit – 18.30; Splat!FilmFest: Konrtakt – 21.00

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Wesele – 17.00 SOBOTA: Ludzki głos – 15.30; Moje wspaniałe życie – 17.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Eternals - 17.15; Nędzarz i madame – 15.00; Pitbull – 20.15; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 13.15 SOBOTA NIEDZIELA: Eternals - 17.00; Nędzarz i madame – 14.45; Pitbull – 20.00; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 11.15, 13.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 18.15; Nędzarz i madame – 16.00; Pitbull – 20.15; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 14.15; SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 18.15; Nędzarz i madame – 14.00; Pitbull – 20.15; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 12.10; To musi być miłość – 16.15 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 18.15; Gwiazdka Klary Muu – 10.30; Nędzarz i madame – 14.00; Pitbull – 20.15; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 12.10; To musi być miłość – 16.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): SOBOTA NIEDZIELA: Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 15.50; Bo we mnie jest seks – 17.45; Eternals 2D dubbing – 19.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 18.30, 20.45; Nędzarz i madame – 17.00; Pitbull – 18.15, 20.45; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 15.30, 18.00, 19.30; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 15.00, 16.30; To musi być miłość – 14.15, 20.30; Wilk, lew i ja – 09.30, 16.00; Wszystko zostaje w rodzinie – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 18.30, 20.45; Nędzarz i madame – 13.00; Pitbull – 18.15, 20.45; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 15.30, 18.00, 19.30; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 12.15, 15.15, 16.30; To musi być miłość – 14.15, 17.15, 20.30; Wilk, lew i ja – 13.45, 16.00; Wszystko zostaje w rodzinie – 19.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Eternals 2D – 17.45; Eternals 3D – 21.00; Rodzina Addamsów 2 – 13.15; Ron Usterka – 15.30 SOBOTA: Eternals 2D – 15.45; Eternals 3D – 19.00; Rodzina Addamsów 2 – 13.30; Ron Usterka – 11.00 NIEDZIELA: Eternals 2D – 19.00; Eternals 3D – 15.45; Rodzina Addamsów 2 – 11.00; Ron Usterka – 13.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Mój przyjaciel wampir – 14.45; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 16.15; Bo we mnie jest seks – 18.00; Pitbull – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA: Wilk, lew i ja – 13.00; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 15.00; Rodzina Addamsów 2 – 17.00; Bo we mnie jest seks – 19.00 NIEDZIELA: Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.30; Rodzina Addamsów 2 – 17.30; Bo we mnie jest seks – 19.30